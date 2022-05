HP SPORT nella top ten assoluta con Carniello-Pozzo (Skoda Fabia R5) al rally di Piancavallo,bene anche Marchiol-Maggiolino (Clio S16)

La 35esima edizione del Rally del Piancavallo, storica competizione italiana valida per la Coppa Rally 4 Zona e articolata su tre prove speciali, tutte da ripetere due volte, vedeva impegnata la struttura laziale di HP Sport con ben quattro equipaggi: CARNIELLO-POZZO (Skoda Fabia R5), MARCHIOL-MAGGIOLINO (Clio S1.6), SPORZON-MANOCCHI (Fiesta Rally4) e STEVANATO-DE LAZZARI (Clio S1600).

Il bilancio dopo 73 chilometri cronometrati su 323 totali è stato più che positivo, infatti Carniello ha chiuso la sua gara nella top ten assoluta e settimo di Classe con la sua Skoda Fabia R5, terzo posto di classe per la coppia Marchiol-Maggiolino su Clio S16, bene anche l’equipaggio Sporzon-Manocchi con la piccola Fiesta Rally4. Ritiro invece per l’altro equipaggio in gara con la seconda Clio S1600, quello composto da Elia Stevanato e Emanuele De Lazzari. Una gara difficile in cui i portacolori di HP Sport hanno sfoderando grinta e tanta passione.