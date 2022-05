Giro d’Italia , Oldani conquista la 12^ tappa. Lopez resta in Rosa.

Stefano Oldani ha conquistato la 12^ tappa del Giro d’Italia, da Parma a Genova di 204 km. E’ la seconda vittoria italiana in questa edizione del Giro. Lo spagnolo Lopez Perez resta in maglia rosa.





Stefano Oldani ha vinto la12^ tappa del Giro d’Italia, 204 km da Parma a Genova. Secondo successo consecutivo per un italiano al Giro, con il 24enne della Alpecin-Fenix alla prima vittoria in carriera. Lo spagnolo Lopez Perez, arrivato con 9′ di ritardo, mantiene la maglia rosa. Tappa che ha visto il ritiro, prima del via, del velocista Caleb Ewan.

L’ordine d’arrivo della 12^ tappa

Stefano Oldani 4h26’47” Lorenzo Rota s.t. Gijs Leemreize +2”

La classifica generale

1. Juan Pedro LOPEZ PEREZ (SPA)

2. Richard CARAPAZ (ECU) +12”

3. Joao ALMEIDA (POR) +12″

4. Romain BARDET (FRA) +14″

5. Jai HINDLEY (AUS) +20″

6. Guillaume MARTIN (FRA) +28″

7. Mikel LANDA (SPA) +29″

8. Domenico POZZOVIVO (ITA) +54″

9. Emanuel BUCHMANN (GER) +1’09”

10. Pello BILBAO (SPA) +1’23”