Ehi voi di Eroica Montalcino,che ci fa quel fiocco rosso sui numeri dorsali?

Di certo quest’anno i numeri dorsali degli oltre duemila partecipanti a Eroica Montalcino susciteranno molta curiosità. Domenica 29 maggio, infatti, sui numeri da applicare alle maglie dei ciclisti sarà cucito, a mano, uno dopo l’altro, un fiocco rosso per testimoniare l’adesione di Eroica alla campagna contro la violenza di genere, in particolare contro la violenza sulle donne.





Ad organizzare questa importantissima testimonianza sono: il Centro Antiviolenza donne “La Nara”, Roy Roger’s ed Eroica Italia.



Il Centro Antiviolenza La Nara intende provocare un processo di cambiamento rispetto al problema della violenza fisica, psicologica, economica, sessuale esercitata sulle donne di qualsiasi provenienza, età, professione, religione, condannandone ogni sua forma e sostenendo le donne che intendono uscirne. Attraverso relazioni con altre donne, il Centro sostiene la donna nel percorso di uscita dalla violenza, nel recupero della propria autonomia e nella reintegrazione sociale.



L’iniziativa è supportata da TOSCA che “Coordina 13 Centri Antiviolenza e Case delle Donne – dichiara Francesca Ranaldi, responsabile Area Donne – che in quindici anni di attività hanno dato voce, su tutto il territorio regionale, a saperi e studi sul tema della violenza alle donne, sostenendo migliaia di donne ad uscire insieme ai propri figli/e da situazioni di violenza e a conquistare la libertà”.



“Non potevamo non aderire alla richiesta giunta dall’associazione “La Nara” – aggiunge Franco Rossi, presidente di Eroica Italia – perché il tema è di terribile attualità. Sembra incredibile, eppure fenomeni come quello della violenza sulle donne continuano ad essere presenti nella nostra società. Noi di Eroica e Roy Roger’s siamo ben felici di ribadire l’intolleranza verso ogni tipo di violenza, ad iniziare proprio da quella alle donne”.