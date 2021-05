Finale Coppa Italia: Atalanta -Juventus 1-2

Juventus batte 2-1 l’Atalanta in finale e conquista la Coppa Italia

I bianconeri la sbloccano al 31′ con Kulusevski, il tiro a giro è a fil di palo. Prima del riposo Malinovski pareggia , tiro potente dal limnute dell’are.

Nel secondo tempo la Juventus gioca con più grinta. Chiesa centra in palo da posizione favorevole, al 28’ lo stesso ex viola scandio in velocità cn Kulisewski e di sinistro batte Gollini.

La partita si innervosisce e Toloi espulso dalla panchina dall’arbitro Massa. Secondo trofeo stagionale per Pirlo, dopo la Supercoppa italiana. Per i bianconeri l’ultimo appuntamento in campionato contro il Bologna per un posto in Champions League.

IL TABELLINO

Atalanta-Juventus 1-2

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi (31′ st Djimsiti), Romero, Palomino; Hateboer (31′ st Ilicic), De Roon, Freluer, Gosens (38′ st Miranchuk); Malinovskyi (23′ st Muriel), Pessina (23′ st Pasalic); Zapata.

Allenatore: Gasperini

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Rabiot, Bentancur, Chiesa (29′ st Dybala); Kulusevski (37′ st Bonucci), Ronaldo.

Allenatore: Pirlo

Arbitro: Massa

Marcatori: 31′ Kulusevski (J), 41′ Malinovskyi (A), 28′ st Chiesa (J)

Ammoniti: Chiellini (J), Malinvoskyi (A), De Ligt (J), Romero (A), Freuler (A), De Roon (A), Ilicic (A)