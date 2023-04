Spalletti, Napoli:” ci manca un rigore netto”

Spalletti e il suo Napoli saluta la Champions League, eliminato ai quarti di finale:

“Facciamo i complimenti al Milan per la qualificazione, ha giocato due partite capitalizzando il massimo ed è sintomo di squadra e calciatori che sanno scegliere i momenti della partita – ha commentato Spalletti a SportMediaset -.

I complimenti li faccio anche al Napoli, abbiamo giocato una grande Champions e anche stasera abbiamo fatto una grande partita. Poi siamo stati ingenui, pagando l’inesperienza in determinati frangenti della partita. Un peccato essere arrivati un po’ corti fisicamente, poi abbiamo pagato qualche errore e qualche ingiustizia”

Sull’arbitraggio di Marciniak: “All’andata Kovacs è stato contestato da tutti. Stasera c’era un rigore nettissimo su Lozano, si vede benissimo che gli viene girata la caviglia e Leao non prende mai palla. Non si può non dare un rigore così, non è un contatto è un colpo”.