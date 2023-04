Sefano Pioli si gode la qualificazione alle semifinali Champions League. Il tecnico rossonero ai microfoni Sky Sport:”

“Avere l’1-0 dell’andata ci ha aiutato in un senso e frenato nell’altro. Non volevamo concedere profondità a Osimhen, nel secondo tempo dovevamo palleggiare meglio, ma tanti nostri giocatori non avevano mai giocato una partita così importante. Si sono sacrificati tutti. Grazie anche ai nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto, siamo orgogliosi”.