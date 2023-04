Champions League:Napoli eliminato e Milan in semifinale. Marcianiak – Kovacs , qualche errore di troppo

Nelle due sfide quarti di finale Champions League , decisioni e sviste decisioni dei due direttori di gara potrbbero aver danneggiato si il Napoli , fuori dalla Champions League , che il Milan .(nella foto l’arbitro polacco Marciniak)

Non si può dire che il Napoli eliminato dal Milan ai quarti di finale Champions League , non abbia incontrato lungo il suo alcune decisioni sbagliate che alla fine potrebbero aver determinato l’eliminazione dalla competizione europea.

Ciò non preclude il merito del Milan che ha superato il turno dopo la doppia sfida (andata a San Siro (1-0) e ritorno al Mardona (1-1).

Veniamo ai dubbi:

A Milano l’arbitro Kovacs – nella foto sotto – estrae due volte il giallo ad Anguissa , il cenrocampsta azzurro espulso.

Dalle immagini Il secondo fallo commesso da Anguissa su Hernandez , non è da giallo troppa affrettata la decisione che poi ha lasciato il Napoli in dieci uomini. Al Maradona : Marciniak e il VAR non concede un calcio di rigore su evidente fallo di Leao commesso su Lozano. Si vede nettamente che l’attaccante rossonero tocca prima il piede del messicano e poi la palla,

Sul calcio di rigore concesso al Napoli , Tomori in scivolata tocca la palla con il braccio sinistro in appoggio a terra, penalty dubbio forse da non concedere.