Wandrelust presenta: Wanderlust connect

Il format di eventi digitali unici al mondo, che are la strada ai grandi eventi di Wanderlust 108 in Autunno

Wanderlust, leader globale dello yoga lifestyle annuncia i primi eventi 2021 e lo fa in grande stile, con WANDERLUST CONNECT, un percorso sensoriale, spirituale e introspettivo di tre tappe digitali per unire mente, corpo, anima e raggiungere il Vero Nord.

Anche quest’anno il main partner di Wanderlust, per tutti gli eventi, sarà adidas.

Si parte il 24 aprile alle ore 10.00 con “Awaken Togheter”, dedicato alla Giornata della Terra. Un’intera giornata per attivare corpo, mente e sensi.

Il secondo appuntamento “Evolve Together” è previsto per il 15 maggio alla stessa ora, e sarà dedicato alla celebrazione della Wanderlust Family. Un modo per connettersi alla community, liberando le energie per trasformare ciò che è dentro e fuori di noi. “Ogni movimento può dare inizio a un’evoluzione”.

L’ultimo appuntamento “Be Togheter”, è previsto infine per il 21 giugno, in concomitanza con la Giornata Internazionale dello Yoga. Diventiamo la versione migliore di noi stessi attraverso la forza, la presenza e la connessione, avendo ben chiara la nostra direzione: il Vero Nord.

La connessione è il modo in cui costruiamo fiducia e condivisione. È il luogo in cui crescita e creatività si esaltano, il momento in cui realizziamo chi siamo, chi vogliamo essere e come diventare la nostra versione migliore.

Gli eventi si svolgeranno si svilupperanno in 6 fasi durante la giornata:

1. CONNECT: segna l’inizio del percorso di consapevolezza. Tramite parole profonde ed emozionanti una guida ci inviterà a compiere il primo passo verso la connessione con il momento presente.

2. EXPERIENCE: un’esperienza di allenamento da fare in casa, che prende in prestito dallo yoga il suo spirito, dal cardio fitness la sua grinta e dalla musica elettronica la sua energia. Asana, squat, jumping jacks e burpees si alternano in un allenamento catartico.

3. FLOW: una sessione di yoga flow intensa ed emozionante legata al tema della giornata.

4. MEDITATE: un’esperienza di meditazione fortemente legata al suono e alla musica, accompagnata da campane tibetane, battilori, gong e dalla voce di una guida spirituale.

5. LISTEN: un momento di conversazione e condivisione delle idee con i talenti che guideranno le giornate, in cui i wanderluster troveranno spunti, riflessioni e confronti.

6. DANCE: ogni tappa del percorso si concluderà con un’attività dinamica e coinvolgente, pensata per ballare e divertire – ovunque si trovino – i Wanderluster, in un party virtuale. Si partirà da uno yoga dance e si darà il via a balli improvvisati guidati dal ritmo della musica. Una pratica liberatoria per concludere il viaggio di connessione con il Vero Nord.

Ci accompagneranno in questa esperienza unica talent internazionali come:

Charlotte Lazzari

Yoga Talent

Charlotte è insegnante e formatrice del metodo Odaka Yoga e Odaka Yoga Prenatal, uno stile innovativo ispirato ai moti oceanici che rendono la pratica fluida come un’onda e la mente libera di viaggiare tra le sensazioni del corpo. Fondatrice della piattaforma di lezioni yoga online Wonderyogi ed ex ballerina.

Ela Mare

Meditation Talent

Fondatrice di Yogamare Retreats e di Ela Mare Academy – Il cerchio della Dea, negli ultimi dieci anni Ela ha guidato insegnanti, studenti, ricercatori di tutto il mondo nell’esplorazione e risveglio dei sensi per affrontare la vita con serenità e consapevolezza. Il suo metodo combina armonicamente molteplici pratiche yogiche per raggiungere il vero benessere interiore, offrendo un percorso profondo verso l’assoluta completezza e l’integrità.

Francesca Pietrosanti

Holistic Dance Party Talent

Il background di Francesca è la danza. Dopo una carriera da ballerina in musical e spettacoli teatrali, conosce il gyrotonic e la gyrokinesis, due metodi straordinari dei quali si innamora e per i quali si specializza nel ruolo di trainer. Insegnante di yoga certificata RYT 250h, pratica Bikram, Sivananda, Ashtanga, Vinyasa e Hatha, conseguendo anche specializzazioni in meditazione vedica, pratica avanzata, pratica sicura, allineamenti e anatomia.

Silvia Favale

Mind Body Workout Talent

Silvia Favale, nasce a Milano nel 1993, pratica ginnastica acrobatica a livello agonistico per 12 anni, si afferma pluricampionessa italiana di serie A e nel 2007 partecipa ai Campionati Europei rappresentando l’Italia. Laureata in Fisioterapia presso l’Università Statale di Milano, attualmente è Fisioterapista, Personal Trainer e insegnante certificata di Pilates Matwork, Functional Training e Yoga 200 RYT.

Sara Usai

Gong Master

Formatrice per vocazione, Vocal Coach, Advanced Gong Master e Sound Circle Facilitator, Sara è autrice e cantante del Saluto Universale dei suonatori di Gong “The Universal Greeting” ed è stata tra i suonatori che hanno permesso il raggiungimento del Guinness World Record dei Gong a Londra nel 2018. Musicista, Vocal Coach, Associate Member di IVTOM, continua ancora oggi la propria formazione in ogni campo riguardante musica, suono e vibrazione.

Lucrezia Montrone

Meditation Talent

Insegnante di yoga certificata 800+RYT a partire dal 2012, Lucrezia tiene regolarmente delle classi in alcuni dei centri più prestigiosi di Milano, tra cui City ZEN.

La sua formazione accademica aggiunge una componente importante al suo insegnamento, Lucrezia infatti è laureata in Scienze dell’Educazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore e ha lavorato come educatrice in diversi ambiti del sociale.

Linda Gastaldello

Mind Body Workout Talent

Linda è un’insegnante internazionale avanzata del metodo Jivamukti con oltre 1200 ore di training, life e wellness coach. Le sue classi sono ispirate da insegnamenti di vinyasa yoga, kundalini e tecniche di rilassamento emotivo e catartico. Linda è inoltre fondatrice del metodo di benessere a 360 gradi 2RISE, che unisce elementi di yoga dinamico, fitness spirituale – HIIT e sculpt combinato con sviluppo personale – meditazione per innalzare la vibrazione e vivere a pieno il proprio potenziale.

Jennifer Ursillo

Mind Body Workout Talent

Jennifer è un’insegnante di yoga internazionale e influencer del fitness che vive tra Miami e Roma. Da giovane ha praticato nuoto a livello agonistico e ha scoperto lo yoga quando aveva 25 anni, come un modo per completare il suo stile di vita fitness. Dopo aver praticato per alcuni anni, ha iniziato a studiare Ashtanga Yoga (RYT200) e Vinyasa Yoga (RYT300). Appassionata di crossfit, corsa e atleta in generale, è alla continua ricerca di metodi unici per insegnare Vinyasa Yoga, Yin Yoga e Yoga per gli atleti.

Michela Maltoni

Holistic Dance Party Talent

Il percorso di Michela parte dalla danza, il suo primo grande amore, è stata ballerina professionista per tanti anni per poi diventare Personal Trainer, insegnante di danza, di pilates, e infine arrivare a trovare il suo nuovo grande amore, lo Yoga.

Attraverso lo Yoga esprime tutto quello che è stato il suo percorso, porta sul tappetino ciò che ha conosciuto attraverso le sue esperienze passate, consapevolezze presenti e sogni futuri, con l’obiettivo di ispirare e guidare a vivere la vita che si desideri.

Fedelissimo EMCEE di Wanderlust, sarà ancora una volta lo speaker di RDS Filippo Ferraro.

Un’esperienza davvero unica al mondo che permetterà ai partecipanti di immergersi in un livello emozionale molto forte.

Tutte le informazioni per partecipare agli eventi sono disponibili su: wanderlustitaly.it

Wanderlust Holdings, LLC è un’azienda a livello globale di lifestyle yoga fondata nel 2009. La sua missione è di aiutare ognuno a trovare il “suo Vero Nord – accompagnandoti nel tuo percorso verso una vita sana e ispirata. Gli eventi di Wanderlust comprendono Wanderlust Festival, il più importante festival di yoga e musica del mondo, Wanderlust 108, un “Mindful Triathlon” di un giorno che si svolge nei migliori parchi delle città, e Wellspring , un incontro sul benessere unico nel suo genere, che raduna i migliori innovatori, insegnanti e aziende socialmente consapevoli al mondo. Nel 2012 Wanderlust ha aperto il primo dei cinque studi di yoga firmati Wanderlust, culminando con l’inaugurazione avvenuta nel 2015 a Los Angeles, California, di Wanderlust Hollywood, un centro di 3000 metri quadrati che offre lezioni di yoga e meditazione, un ristorante biologico di fama mondiale e uno spazio per esibizioni e performances artistiche a 360°. Nel 2018, Wanderlust ha ottenuto la certificazione B Corporation, rispettando standard rigorosi per le prestazioni sociali e ambientali, l’etica, la responsabilità̀ e la trasparenza nella conduzione del business.

2night SpA – è il produttore e l’organizzatore di Wanderlust 108 in Italia. Nata nel 2000 come società dedicata alla comunicazione nel mondo della nightlife, 2night oggi crea e realizza brand experiences uniche e progetti all’avanguardia per brand nazionali e internazionali attraverso 2night Lab, e continua a consigliare su 2night.it i percorsi più originali per conoscere i locali e i ristoranti della propria città.

GLI SPONSOR

adidas

adidas è leader globale nell’industria di articoli sportivi, con un’ampia offerta di calzature, abbigliamento, attrezzature per sport e lifestyle.

Müller

Müller, l’azienda che ha ridefinito i codici di comunicazione e la percezione dello yogurt presso il consumatore finale, facendo scoprire agli italiani un’esperienza sensoriale del tutto nuova.

A più di 25 anni dal suo ingresso sul mercato italiano, Müller è oggi più che mai saldo nella sua posizione di marchio leader dell’indulgence, e si conferma ancora una volta protagonista dell’innovazione, mettendo la propria expertise al servizio di consumatori sempre più attenti alle caratteristiche nutrizionali e, al contempo, aperti a nuove esperienze, nella loro ricerca di ciò che è buono, fa bene e, soprattutto, “fa stare bene”.

Nasce così la nuova linea Müller I Feel Good, dove il benessere diventa straordinaria esperienza di piacere.

