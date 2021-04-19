Torino-Roma 3-1. Le foto di Fabio Petrosino

tadio Olimpico Grande Torino. Gli scatti di Fabio Petrosino
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.
during the Serie A TIM football match between Torino FC and AS Roma at Stadio Grande Torino on 18th April, 2021 in Turin, Italy.