Successo della Sidea Group Fasano (38-22) su Bolzano

Successo netto e convincente, sia nel risultato che nella prestazione, per la Sidea Group Junior Fasano che nel pomeriggio di oggi ha superato per 38-22 il Bolzano nel match valido per la 10^ giornata di ritorno della Serie A Gold.



L’incontro della palestra Zizzi sin dall’avvio è stato dominato dalla formazione biancazzurra, avanti già sul 9-2 dopo 15’, con gli ospiti incapaci per oltre 10’ di superare l’ottima fase difensiva fasanese. Gli alto-atesini provano in seguito a tornare in gara accorciando sino al -4 del 22’ (12-8), ma i padroni di casa allungano nuovamente prima dell’intervallo (17-11 al 30’), volando sino al +12 del 37’ (24-12), firmato da un irresistibile Ostling, autore di 12 reti (con uno straordinario 100% al tiro, realizzato grazie anche alla prestazione super di Angiolini e Jarlstam). Di fatto la gara finisce qui, perchè il Bolzano è incapace di reagire e perchè il Fasano resta invece costantemente concentrato fino al 38-22 della sirena.

<< Per noi era molto importante conquistare oggi i due punti in ottica Play-Off – dichiara coach Vito Fovio – e lo abbiamo fatto disputato una gara ottima sin dall’avvio. Sono molto contento per l’atteggiamento mostrato da tutti, anche coloro che sono entrati a partita in corso, ed è fondamentale avere questa mentalità, anche in ottica delle due prossime sfide decisive contro Conversano e Bressanone della prossima settimana>>.

Tabellino

Sidea Group Junior Fasano-Bolzano 38-22 (17-11 p.t.)

Sidea Group Junior Fasano: Sibilio, Angiolini 6, Sperti 2, Pugliese 4, Leban, Notarangelo 2, Messina 1, Boggia, Petrovski 2, Cantore, Beharevic, Ostling 12, Corcione 2, Jarlstam 7. All.: Vito Fovio.

Bolzano: Hermones, Trevisol, Fantinato, Walcher, Ahumada 1, Rossignoli 2, Rottensteiner, Gaeta 1, Udovcic 10, Turkovic 4, Topolovec, Basic 1, Mizzoni 1, Pandzic 2. All.: Mario Sporcic.

Arbitri: Schiavone-Nicolella.

Risultati 22^ giornata: Fondi-Carpi 29-27, Rubiera-Campus Italia 30-37, Sidea Group Junior Fasano-Bolzano 38-22, Merano-Siracusa 36-23, Sassari-Pressano 33-25, Bressanone-Cassano Magnago 32-29, Romagna-Conversano 20-22.



Classifica Serie A Gold: Bressanone 41, Sidea Group Junior Fasano e Conversano 35, Merano 34, Sassari 31, Pressano 25, Bolzano 24, Cassano Magnago 23, Fondi 16, Siracusa 15, Carpi e Campus Italia 7, Rubiera (-5) 6, Romagna 4.

Prossimo turno (10^ di ritorno, 22/03): Cassano Magnago-Sassari (21/03), Siracusa-Fondi, Campus Italia-Romagna, Conversano-Sidea Group Junior Fasano (ore 19), Bolzano-Bressanone, Carpi-Rubiera, Pressano-Merano.

Antonio Latartara