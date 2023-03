“Dovevamo incere per dedicare ai nostri tifosi la vittoria”. Così Dejan Stankovic a Sky Sport.

I nostri tifosi meritano 10 e lode. Quelle ovazioni erano tutti per loro, lavorano tutti i giorni. Non si direbbe che si trovino in lotta per la salvezza, sono fiero di loro”. Per discorso salvezza: “Imposto gara dopo gara, non faccio piani a lungo termine. Noi cerchiamo di tenere alto il morale, allenarsi bene e non spaccarsi in due durante la partita. Finche’ c’e’ la possibilita’ non si molla”.