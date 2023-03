Serie BKT – Ternana-Bari 1-0, decide Partipilo

( di Stefano Giovagnoli) – PARTIPILO “SPIAZZA” LA DIFESA DEL BARI E LA TERNANA VINCE 1 A 0. LA REAZIONE DEI PUGLIESI VA A SBATTERE CONTRO IL “MURO” E LA BUONA ORGANIZZAZIONE DI SQUADRA DEI ROSSOVERDI. SI RIVEDONO IN CAMPO DONNARUMMA E FALLETTI

La Ternana ha mantenuto la posizione di centro classifica e lo ha fatto con una prestazione di carattere contro il Bari vincendo 1 a 0 con una rete di Partipilo.

La solidità del Bari non è in discussione per il valore del gruppo, tanto da aspirare al ritorno in serie A, ma l’azione di rimessa della Ternana si è dimostrata, sin dalle prime battute, piuttosto interessante,

Il mister Cristiano Lucarelli aveva parlato, in settimana, di una mentalità battagliera della squadra per uscire dalla negatività dei risultati dove, è inutile nasconderlo, serviranno punti per salvarsi.

E comunque dalle parole di Lucarelli traspare un certo ottimismo sullo stato di salute della “sua” Ternana anche se i risultati delle ultime partite non rispecchiano il rendimento offerto a parte la gagliarda prestazione di oggi.

In effetti la squadra rossoverde ha bisogno di “energia”, una maggiore grinta nella fase propositiva delle azioni, che negli ultimi tempi è un po’ mancata o è arrivata spesso e volentieri a metà, magari un po’ più di determinazione nei passaggi, in primo luogo, e nel tiro verso la porta avversaria.

La Ternana ha provato ad invertire la tendenza e lo ha fatto reagendo con grinta al buon approccio del Bari alla gara puntando sulla velocità ed il contropiede che, tutto sommato, è nelle “corde” dell’undici di Lucarelli.

Al 19’ la replica della squadra al gioco dei “galletti” è stata vincente con l’iniziativa di Palumbo, che ha messo al centro un pallone, fatto passare da Coulibaly, e sospinto in rete da Partipilo con un sinistro solo davanti al portiere Caprile.

Un attimo prima il Bari era andato al tiro con Botta, servito da Maita, che si è perso sul fondo alla destra di Iannarilli e, anche dopo il goal, i pugliesi sono venuti avanti con la conclusione dalla distanza di Cheddira terminata fuori.

Bel primo tempo della Ternana combattiva e propositiva, determinata su tutti i palloni e in tutte le zone del campo per giocare sull’effetto sorpresa e lo ha fatto con una grande forza, che non si era vista nelle ultime partite se non a metà.

Lucarelli aveva detto in settimana, che la squadra doveva essere brava a non mettersi nei guai. “L’obiettivo è quello della salvezza”. Le parole del tecnico.

E pensare che si era parlato a lungo della possibilità della squadra di partecipare ai play off ed ora è opportuno guardarsi indietro.

Nel secondo tempo c’è stata subito da segnalare la conclusione di Schleider del Bari sull’esterno della rete ed il tiro di Falletti, che ha “scaldato le mani” a Caprile prima delle sostituzioni con il Bari che ha mandato “dentro” Bellomo, Antenucci, Morachioli e Benali, mentre la Ternana ha sostituito Coulibaly con Agazzi.

Con il passare dei minuti il Bari ha aumentato la pressione, mentre i rossoverdi hanno finito con il pagare il dispendio di energie fino a quel momento della gara.

La conclusione pericolosa è stata quella di Antenucci al 38’ con la deviazione in tuffo di Iannarilli, che ha messo il sigillo alla vittoria per 1 a 0 della Ternana.

La squadra ha ora bisogno di recuperare i calciatori infortunati soprattutto in attacco. Donnarumma e Favilli, intanto, si sono accomodati in panchina con il Bari. Partipilo e Falletti ancora titolari con Palumbo alle loro spalle.

Indisponibili Defendi e Ghiringhelli, che stanno proseguendo l’iter di recupero.

Nei minuti finali hanno trovato spazio in squadra sia Donnarumma, che Favilli.

Il Bari è venuto a Terni con qualche problema di formazione per le assenze, tra gli altri, di Mazzotta, Galano, gli squalificati Di Cesare e Maiello con Schleider e Cheddira, che si sono “presi sulle spalle” il peso dell’attacco poi passato, nella ripresa, nelle mani di Bellomo ed Antenucci nel tentativo di recuperare il risultato.

IL TABELLINO

TERNANA -BARI 1-0

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Coulibaly (13’ st. Agazzi), Sorensen, Palumbo (36’ st. Favilli), Falletti (29’ Paghera), Mantovani, Di Tacchio, Partipilo (36’ st. Donnarumma), Diakite’, Cassata (29’ st. Martella), Corrado. All. C. Lucarelli

BARI (4-3-2-1): Caprile, Maita (19’ st. Benali), Botta, Cheddira, Zuzek, Vicari, Pucino (31’ st. Esposito), Scheidler (14’ st. Antenucci), Ricci, Benedetti, Mallamo (14’ st. Morachioli). All.M. Mignani

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi

ASSISTENTI: Giovanni Baccini (Conegliano); Andrea Zigarelli (Siena)

IV UFFICIALE: Valerio Crezzini (Siena)

VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco); Matteo Gariglio (Pinerolo)

RETI: 19’ pt. Partipilo (Ternana)

AMMONITI: Maita (Bari); Vicari (Bari); Iannarilli (Ternana)

ANGOLI: 5 a 4 per la Ternana

RECUPERO: 3’ pt.; 5’ st.

SPETTATORI: 6.519 spettatori di cui 1.723 abbonati e 934 ospiti.

Incasso: 62.177,00 Rateo abbonati: € 13.785;39