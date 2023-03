Serie A, Torino – Napoli. Le probabii formazioni

Il Napoli di scena allo stadio Olimpico cgrande Torino contro i granata di Ivan Juric. I partenopei con l’obiettivo di proseguire la corsa verso lo scudetto.

I ragazzi di Luciano Spalletti troveranno sul cammino una squadra in salute reduce da due vittorie consecutive.

Juric non rinuncerà al modulo collaudato 3-4-2-1 in attacco Sanabria sostenuto da Radonjic e Vlasic. A centrocampo Linetty e Ilic. Singo e Ola Aina lungo le fasce. Difesa davanti ai Milinkovic-Savic:con Djidji ci saranno, Schuurs e Buongiorno.

Nel Napoli , dopo l’assenza in campionato conro l’Atalanta ,tra i pali torna Meret . Giornata di riposo per Politano , dal primo minuto Lozano completare il tridente in attacco insieme a Osimhen e Kvaratskhelia. A centrocampo l’insostituibile: Lobotka, fresco di rinnovo del contratto fino al 2026 , affiancato in cabina di regia da Anguissa e Zielinski. Rrahmani e Kim al centro del reparto difensivo con Di Lorenzo e Olivera terzini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-NAPOLI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Aina; Radonjic, Vlasic; Sanabria.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.