Serie A: Salerninata -Bologna 2-2

Nella ventisettesima giornata di Serie A, finisce 2-2 tra Salernitana e Bologna..All’Arechi, la formazione di Sousa due volte in vantaggio , raggiunta dal Bologna.

i granata, passano in vantaggio con un colpo di testa Pirola (7′), su calcio d’angolo battuto da Candreava. All’11’ Ferguson pareggia su cross di Kyriakopoulos. Al 21′ Motta perde Cambiasso , al suo posto Likogiannis. Il Bologna guadagna terreno cominciando a rendersi pericoloso: Gyomber si salva sul tentativo di Moro. Prima del riposo contatto sospetto in area tra Bradalic e Likogiannis non sanzionato da Pairetto.

Nella ripresa, il Bologna ricomincia a macinare gioco , la Salernitana si chuide nella pripria metà campo Paulo Sousa, ricorre ai cambi , l’azione da i suoi frutti : dentro Piatek e Sambia, così al 64” arriva il secondo vantaggio granata firmato da Dia, che batte Skorupski grazie alla deviazione di Schouten.

sfortunato l’austriaco costretto a lasciare il terreno di gioco dopo appena 17 minuti per pro Al 73′ , arriva il pareggio: Lykogiannis sul corner battuto da Kyriakopoulos si testa insacca,.

Finisce 22 con il Bologna che aggancia momentaneamente il Torino all’ottavo posto a quota 37, la salernitana sale a 27 , a più 8 sul Verona.

IL TABELLINO

SALERNITANA-BOLOGNA 2-2

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6,5, Soumaoro , Lucumì, Cambiaso (21′ Lykogiannis ); Moro , Schouten ; Aebischer (20′ st Orsolini ), Ferguson , Kyriakopoulos 6,5 (36′ st Soriano 6); Barrow 5,5 (20′ st Arnautovic 5,5, 36′ st Sansone ). A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Medel, Pyythia, Zirkzee. All.: Motta

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 7′ Pirola (S), 11′ Ferguson (B), 19′ st Dia (S), 28′ st Lykogiannis (B)

Ammoniti: Orsolini)