Serie A – Lazio -Roma 1-0, match- winner Zaccagni

La lazio con lostesso roisltao nel derby d’andata (1-0) , ha battiuto la Roma nel derby capitolino. Biancocelesti volano a più 5 in classifica sui giallorossi

Match di grande intesità e nervosismo giocato aloonstadio Olimpico tra Lazio e Roma. La svolta delmatchj al 32′, con l’espulsione per doppia ammonizione dei Ibanez , Roma in dieci con superirorità numemrica non sfrutta dalla lazio fino al ternine della prima parte della gara.

.Il gol che regala la vittoria ai biancocelesti al 65′ con l’assist di Luis Alberto , Felipe Anderson tocca per Zaccagni il diagonale supera Rui Patricio sul secondo palo.

Al 68, la Roma va in gol , autorete di casale , Massa al consulto Var annulla fuorigioco di Smalling.

Al triplice fischio finale tensione tra i giocatori giallorossi e quelli biancocelesti.

IL TABELLINO

LAZIO-ROMA 1-0

Lazio (4-3-3): Provedel ; Marusic , Casale , Romagnoli , Hysaj ; Milinkovic-Savic , Cataldi , Luis Alberto ; Pedro (43′ st Basic), F. Anderson, Zaccagni (36′ st Cancellieri). A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Patric, Antonio, Immobile, Romero, Radu, Lazzari, Gila, Floriani, Magro, Fares. All.: Sarri .

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio ; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski , Wijnaldum (21′ st Matic ), Cristante , Spinazzola; Dybala (1′ st Llorente (33′ st El Shaarawy )), Pellegrini (38′ st Solbakke); Belotti (22′ st Abraham ). A disp.: Svilar, Boer, Celik, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic. All. Mourinho (in panchina Foti).

Arbitro: Massa

Marcatori: 20′ st Zaccagni

Ammoniti: Luis Alberto, Romagnoli, Cancellieri (L); Mancini (R)

Espulsi: 32′ Ibanez (R) per somma di ammonizioni; fine partita Cristante (R) e Marusic (L).