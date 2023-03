Serie A: la Samp non molla. A Marassi Verona battuto 3-1

Una vittoria tutto cuore quella della Samp nel match dell 12,30 contro il Verona

.

Una doppietta di Gabbiadini e un gol di Zanoli regalano alla Sampdoria la vittoria casalinga per 3-1 sul Verona. Samp non èpiù ultima in classifica con le speraze ancora non sopite di una miracolosa salvezza.

Inizia bene la Samp con il palo di Amione di testa poi al 24′ Gabbiadini sblocca il risultato con un diagonale in mischia’. Al 35′ ancora Gabbiadini in un classico del suo repertorio – tiro dalla distanza.

Nella ripresa legno degli ospiti con Braaf, poi Gaich va a segno due volte ma è fuorigioco. Nel finale accorcia Faraoni poi tris di Zanoli, su veloce ripartenza innescata da Rodriguez,,per l’ex Napoli prnmo gol in serie A.

IL TABELLINO

Sampdoria-Verona 3-1

Sampdoria (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Djuricic (27′ st Murru), Augello; Leris (39′ st Murillo), Cuisance (17′ st Ilkhan), Gabbiadini (39′ st Rodriguez). A disp.: Ravaglia, Tantalocchi, Oikonomou, Sabiri, Quagliarella, Yepes, Malagrida, Paoletti. All.: Stankovic.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani (1′ st Veloso), Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Doig (1′ st Lasagna); Braaf (33′ st Kallon), Lazovic (23′ st Depaoli); Djuric (38′ Gaich). A disp.: Perilli, Toniolo, Zeefuik, Ceccherini, Terracciano, Abildgaard, Cabal, Sulemana. All.: Zaffaroni.

Arbitro: Mariani

Marcatori: 24′, 35′ Gabbiadini (S), 43′ st Faraoni (V), 53′ st Zanoli (S)

Ammoniti: Djuricic, Nuytinck, Zanoli (S), Duda, Coppola (V