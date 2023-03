Serie A: Il Milan incasaa ‘tre sberle” dall’Udinese. Alla dacia Arena, Udinese-Milan 3-1

Nella 27a giornata di Serie A , l’Udinese batte il Milan 3-1.

Parte bene l’Udinese al cospetto di un Milan confusionario e già al 10′ i friulano passano in vantaggio , con Pereyera su errore di Bennacer , la percussione di Samardzic , l”argentino anticpia il tiro del serbo e calcia debolmente la conclusione angolata inganna Maignan .

Il Milan si scuote e nel finale del primo tempo Nel finale del primo tempo Doveri assegna un rigore grazie al Var per un mano di Bijol, Ibra sbaglia dal dischetto ma l’arbitro fa ripetere perché Beto è entrato prima in area e partecipato all’azione. Nella ripetizione lo svedese non sbaglia (49′) Sottil protesta dalla panchina e l’arbitro Doveri lo sanziona con il cartellino rosso .Al 51′, Succes mette in area un rasoterra , Beto anticipa Thiaw e riporta ancora avanti l’Udinese. Al 70′ il tris di Ehizibue da pochi passi che chiude il match.

IL TABELLINO

UDINESE-MILAN 3-1

Udinese (3-5-2): Silvestri ; Becao , Bijol , Perez ; Ehizibue (43′ st Festy), Samardzic (28′ st Lovric ), Walace , Pereyra (36′ st Arslan), Udogie (44′ st Zeegelaar); Beto, Success (29′ st Thauvin ). A disp.: Padelli, Piana, Abankwah, Nestorovski, Pafundi. All.: Sottil

Milan (3-4-1-2): Maignan ; Kalulu , Thiaw , Tomori (31′ st Calabria ); Saelemaekers (19′ st Rebic ), Tonali , Bennacer (19′ st Krunic ), Ballo-Touré ; Brahim Diaz (31′ st De Ketelaere ); Leao, Ibrahimovic 6 (31′ st Origi ). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Adli, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Pobega, Vranckx, Gabbia. All.: Pioli

Arbitro: Doveri

Marcatori: 10′ Pereyra (U), 49′ rig. Ibrahimovic (M), 51′ Beto (U), 25′ st Ehizibue (U), Tonali (M), Becao (U)

Ammoniti: Perez (U), Kalulu (M), Walace (U), Festy (U)

Note: Al 47′ espulso Sottil (U) per proteste