Serie A: Fiorentina- Lecce 1-0. Autogol di Gallo

La Fiorentina centra il settimo risultato utile consecutivo e grazie all’autogol del difensore Gallo.

Il vantaggio Viola al 26, nella sfortiunata scivolata del difensore salentino per cercare l’anticipo su Gonzales autogol di Gallo nel tentativo di anticipare Gonzalez

Tre punti per la squadra di Italiano che permette alla Viola di continuare a sognare un piazzamento europeo. Quarta sconfitta in fila invece per il Lecce di Marco Baroni, che anche al Franchi gioca a viso aperto, ma dimostra grandi problemi di sterilità offensiva (nessun gol nelle ultime quattro partite).

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano ,; Dodò, Milenkovic, Igor , Biraghi ; Barak (40’st Bonaventura ), Amrabat , Mandragora (40’st Duncan ); N.Gonzalez (40’st Ikoné ), Kouamé (25’st Cabral ), Saponara (25’st Sottil ). All. Italiano. A disp: Sirigu, Cerofolini, Martinez Quarta, Ranieri, Venuti, Sottil, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Bianco, Ikoné, Brekalo, Cabral.

LECCE (4-3-3): Falcone ; Gendrey (33’st Cassandro ), Baschirotto , Umtiti , Gallo; Gonzalez (33’st Helgason ), Hjulmand , Blin (25’st Maleh ); Strefezza (25’st Oudin ), Colombo (38’st Ceesay ), Di Francesco. All. Baroni. A disp: Brancolini, Bieve, Cassandro, Ceccaroni, Helgason, Lemmens, Maleh, Oudin, Pezzella, Romagnoli, Tuia, Persson, Askildsen, Ceesay, Banda.

Arbitro: Abisso

Marcatori: 26’ Gallo (aut.)

Ammoniti: Blin, Maleh, Gallo (L), Igor (F)