Salernitana , Sousa:”nel secondo tempo siamo stati particolarmente pericolosi”

“Ho visto ottime combinazioni a ridosso dell’area del Bologna”. Paulo Sousa soddisfatto della prova offerat dalla sua squadra nel march contro il Bologna terminato 2-2.

Devo fare i complimenti a Thiago Motta perchè sta portando idee nuove nel calcio italiano, grazie a lui anche noi allenatori possiamo crescere. Pressano di continuo, hanno buona mobilità e sanno occupare gli spazi in profondità e in ampiezza. I centrocampisti ci hanno messo in difficoltà, soprattutto nel primo tempo ci sono state delle fasi in cui abbiamo sofferto. Con l’entrata di Piatek e Vilhena c’è stata maggiore intensità, voglio fare i complimenti a tutti i subentrati e a chi ha festeggiato dopo i due gol pur essendo rimasto in panchina”.