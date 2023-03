Miln , Pioli:” troppe le cose che non hanno funzionato”

Stefano Pioli incassa la sconfitta alla dacia Arena contro l’Udinese e commenta con grande amarezza la prestazione dei Rossoneri:

“Non non siamo partiti con la giusta intensità, arrivavamo sempre secondi sulla pressione. Era con la palla che dovevamo fare molto meglio, dovevamo essere più compatti. Nella fase difensiva dovevamo essere molto più attenti, concentrati e determinati – ha spiegato l’allenatore rossonero -. Sono troppe le cose che non hanno funzionato. Dobbiamo sfruttare la sosta per lavorare meglio”.