F1- Perez vince il Gran Premio dell’ Arabia Saudita

Sergio erez vince il GP dell’Arabia Saudita: secondo il compagno di sscuderia Max Verstappen – che era partito in 15esima posizione, terzo Alonso con la Aston Martin, lo spagnolo penalizzato di 5 secondi per aver superato la linea gialla in griglia di partenza del Gran premio. Serata no per le due Ferrari : Sainz chiude al sesto posto davanti a Leclerc settimo.

La classifica piloti di F1:

Max Verstappen 44 punti

Sergio Perez 43

Fernando Alonso 30

Lewis Hamilton 20

Carlos Sainz 20

George Russell 18

Lance Stroll 8

Charles Leclerc 6

Valtteri Bottas 4

Pierre Gasly 4

Esteban Ocon 4

Alexander Albon 1

Kevin Magnussen 1

Yuki Tsunoda 0

Logan Sargeant 0

Nyck de Vries 0

Nico Hulkenberg 0

Guanyu Zhou 0

Lando Norris 0

Oscar Piastri 0

La classifica costruttori

Red Bull 87 punti

Aston Martin 38

Mercedes 38

Ferrari 26

Alpine 8

Alfa Romeo 4

Williams 1

Haas 1

McLaren 0

AlphaTauri 0

L’ordine di arrivo del GP Arabia di Formula 1:

Sergio PEREZ

Max VERSTAPPEN +5.355

Fernando ALONSO +20.728

George RUSSELL +25.866

Lewis HAMILTON +31.065

Carlos SAINZ +35.876

Charles LECLERC +43.162

Esteban OCON +52.832

Pierre GASLY +54.747

Kevin MAGNUSSEN +64.826

Yuki TSUNODA +67.494

Nico HULKENBERG +70.588

Guanyu ZHOU +76.060

Nyck DE VRIES +77.478

Oscar PIASTRI +85.021

Logan SARGEANT +86.293

Lando NORRIS +86.445

Valtteri BOTTAS 1 L

Alexander ALBON ritirato

Lance STROLL ritirato

c