Fabio Quartararo si conquista la pole position del GP di Indonesia, seconda tappa stagionale della MotoGP. Il pilota francese, che in sella alla sua Yamaha ha chiuso la sessione in 1:31.067, precede in prima fila le due Ducati Pramac di Jorge Martìn e Johann Zarco. Sfortuna per Bagnaia, che partirà dalla seconda fila alle spalle di Brad Binder ed Enea Bastianini, mentre Marquez non passa il Q1 e inizierà la gara dalla quindicesima casella in griglia.

