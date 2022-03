Matej Mohoric trova il colpo da maestro per prendersi la Milano-Sanremo 2022. Il campione nazionale sloveno attacca in discesa dopo il Poggio e fa il vuoto alle sue spalle, disegnando traiettorie spericolate ed efficaci per arrivare da solo sul traguardo di Via Roma e aggiudicarsi la Classicissima. Per lui è la prima Monumento in carriera. Sul podio il francese Turgis e Van der Poel. Pogacar attacca tre volte sul Poggio, ma viene sempre ripreso.

