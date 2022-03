DOMENICA 20 MARZO Primo grande appuntamento della stagione primaverile con due listed race: Premio Natale di Roma e Premio Circo Massimo

COMUNICATO STAMPA Domenica 20 marzo, primo grande appuntamento della stagione primaverile all’Ippodromo Capannelle. Dalle ore 13.35 ben 7 corse: due listed races, il Premio Natale di Roma e il Premio Circo Massimo, due maiden, due condizionate e una perizia. Il sabato 19, come da consuetudine è dedicato al trotto.



SABATO 19 MARZO – TROTTO Il sabato del trotto alle Capannelle propone un convegno forte di otto corse, magari non eccessivamente affollate, ma tutte piuttosto interessanti e anche equilibrate. Si comincia alle 14.20 con una delle corse a maggior dotazione del pomeriggio e anche di buona valenza tecnica, il Premio Enotera, nella quale si rivede Diamond Truppo, favorito affidabile considerato il ruolino di marcia recente. A seguire il Premio Seychelles, un miglio per quattro anni che accoglie un paio di reduci dai gran premi di inizio stagione tra i quali Condor Ors che, nonostante la posizione al largo, dovrebbe essere alla fine il cavallo da battere.

Per la prova di maggior spessore, il Premio Iris The Great, spazio agli anziani impegnati sul miglio. Si segnala la scattante Vesna che non dovrebbe faticare eccessivamente a conquistare il comando delle operazioni. Da li dovrà provare a gestire i parziali. Anche l’ultima corsa, il Premio Ivory Star, si presenta piuttosto interessante: piace ovviamente Breeding Demi che va per il settimo successo. Il resto del programma propone un paio di favoriti interessanti come Crisper (alla quarta) e magari Zivago Gifar nella prova riservata ai Gentlemen. Attenzione a Valnes New Love alla settima.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL PROGRAMMA DEL 19. 03. 2022

DOMENICA 20 MARZO – GALOPPO L’Ippodromo Capannelle apre le proprie porte alla primavera con una domenica straordinaria: sette corse, due listed, due condizionate ex listed, due maiden ed una perizia. In copertina il Premio Natale di Roma, listed sui 1600 metri in pista grande. Non ci sarà Frozen Juke che avrebbe potuto coronare l’impresa riuscita a Regarde Moi, ovvero tre successi in questa prova, ma lo spessore della corsa è assicurato con Attimo Fuggente, Fulminix e Vis a Vis, a cui aggiungere l’incompiuto ma qualitativo Mordimi e il pimpante Infinity Focus. Controcanto di identico spessore lo fornirà il Premio Circo Massimo, altra listed però sui 2000 m, per cavalli di 4 anni e oltre. Cosi come il Natale di Roma anche il Circo Massimo sarà appannaggio degli anziani di grande valore. Non solo, ma ad un anno di distanza dalla sua affermazione e dopo non poche traversie, ecco ecco di nuovo Brasilian Man, l’ultimo laureato, ai nastri di partenza alla ricerca del bis. Tra i rivali il favorito assoluto della corsa, lo splendido Flag’s Up, il tre anni italiano di maggior valore complessivo, ma anche Rio Natal e Tiaspettofuori. Senza dimenticare i consueti antichi e indomabili lottatori come Blanc Menteur e Unique Diamond e poi ecco l’ospite: si tratta di Larry, un vintage novenne che però sta vivendo una rigenerata giovinezza. Merita almeno considerazione questo gradito ospite austriaco. Oltre alle due listed, la ricchissima domenica di Capannelle offre anche due condizionate prestigiose, il Premio Torricola e il Daumier (nel ricordo incancellabile di uno dei più geniali tecnici espressi dal galoppo italiano nel dopoguerra, Marco Rinaldi).Nel Torricola rientra la regina, ovvero Atamisque, anche lei invita e laureata di Dormello. Chi oserà contro la portacolori della Stema? Un’altra imbattuta, ovvero Prichi, che ha dalla sua l’alloro conclusivo del Femminile e l’impressione della cavalla di gran classe. Uno scontro stellare, un anticipo di Regina Elena. A contendere alle due favorite la vittoria finale, Queen Rouge, Nonna Ercolina e Gerildae.La risposta del Daumier è di altrettanto elevato spessore: in campo il laureato sulla distanza nel Rumon, ovvero Baghed, che ha messo il Parioli nel mirino. Come Bahja del Sol che proprio nel Rumon lo ha seguito. Accanto a loro Costantinus, Kronangel e Autre Etape. E per finire due maiden, il Premio Dossa Dossi per femmine e il Premio Ballingarry per i maschi.CLICCA QUI PER SCARICARE IL PROGRAMMA DEL 20. 03. 2022

ATTIVITA’ COLLATERALIMercatino Giapponese: Sabato 19 e Domenica 20 marzo, dalle 10.00 alle 19.30, torna l’oriente a Capannelle. Un percorso che vi farà perdere tra suoni, profumi e atmosfere tipiche del Giappone. Tutte le sfumature di questa grande cultura racchiuse in un unico contenitore. 60 espositori made in Japan, articoli nerd, japanese food & drinks area, laboratori e workshop per grandi e piccoli.

Capannelle Pony Village: a grande richiesta torna questa iniziativa didattica tesa a fa conoscere e a promuovere il mondo equestre ed in particolare i pony, attraverso delle metodologie ludiche rivolte ad una fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Al Pony Village troverai: approccio, cura e preparazione dei pony, attività laboratoriali, baby parking, attività ludico-ricreative, giochi sui gonfiabili, pop corn e zucchero filato.Per info e prenotazioni: 345.4226100 – centrotecnico@asiequitazione.com

Roma Road Runners Club: in programma, come ogni sabato, le lezioni di atletica leggera per i giovani dai 4 ai 17 anni. Basta prenotare la propria lezione e scrivere a romaroadrunnersclub@gmail.com. Tutte le info su www.romaroadrunnersclub.it.

Mercato contadino: tutti i sabati e le domeniche nel piazzale dell’ippodromo: Mercato Contadino Roma e Castelli Romani

L’ingresso all’Ippodromo Capannelle sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass.Si comunica che i servizi di ristorazione, Terrazza Derby e Ristorante Panoramico, saranno attivi con servizio al tavolo. Indispensabile la prenotazione obbligatoria e naturalmente la Permanenza al tavolo. Per info e prenotazioni: 393 9587860

ph. Domenico Savi