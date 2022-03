Deolofeu spaventa il Napoli, poi doppio Osimhen . Finale al ‘Maradona ‘ 2-1

Buna prestazione dell’Udinese , i friulani passano in vantaggio con Deolufeo , poi doppietta di Osimhen regala la vittoria al Napoli.

Parte bene il Napoli come al suo solito e nei primi dieci minuti l’Udinese si difende senza però pericoli per Silvestri.

La anorva degli azzurri è macchinosa . a centrocampo l’Udinese è corta e intercetta tutti le manovre del Napoli.

La doccia gelata arriva al con Deolofeu libero di calciare dal limite e indovinare l’angolo basso alle destra di Ospina. Il portiere napoletano evita lo 0-2 con un grande intervebto su colpo di testa di su azione da calcio d’angolo.

Politano le prova tutte lungo la fascia destra , con Di Lorenzo non in palla.

Occasionissima per il Napoli: Insigne , il lancio di Koulibaly , perfetto l’aggancio dell’attaccante partenopeo , il tiro a giro e deviato in calcio d’angolo con le punta delle dita da Silvestri. Il portiere friulano si ripete con un pò di fortuna su Fabian Ruiz , lo spagnolo a colpo sicuro con piedi riesce a spedire la palla in angolo.

Nella ripresa Spalleti butta dentro subito Mertens , Napoli a trazione anteriore. Udinese non è quella del primo empo , il Napoli attacca e l 51′ arriva il pareggio: calcio di punizione nella trequarti friulana , mario Rui pennella per Osinhen il colpo di testa del nigeriamo al 14/esimo gol stagionale supera Sivestri.

E’ il momento buono per la squadra di Spalletti, Mertens l’ingresso di Mertens ha dato più vivacità agli azzurri. Al 66′ il Napoli raddoppia: bella discesa di Di Lorenzo e cross basso ., Osimnhen si avventa sul pallone il destro rasoterra inganna Sivestri.

C’è solo il Napoli in campo , anche se l’Udinese crca qualche ripartenza. Friulani in dieci per espulso Pablo Mari , in ritardo l’intervento su Zelinki,lo stesso polacco al 94′ spreca una ghiotta occasione.

Dopo 6 minuti di recupero, l’abtrio Furnò sancisce la fine del match , Napoli che raggiunge il Mioan in testa alla classifica.



IL TABELLINO

Napoli-Udinese 2-1

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ruiz (1′ st Mertens); Politano (26′ st Zielinski), Osimhen, Insigne 6 (43′ st Elmas).

Allenatore: Spalletti

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì , Zeegelaar; Molina (31′ st Soppy), Pereyra (43′ st Jajalo), Walace, Makengo (31′ st Samardzic), Udogie; Deulofeu, Beto (23′ st Pussetto).

Allenatore: Cioffi

Arbitro: Fourneau

Sergio Chiaretti

Marcatori: 22′ Deulofeu (U), 7′ st e 18′ st Osimhen (N)

Ammoniti: Zeegelaar (U), Udogie (U), Rrahmani (N), Osimhen (N)

Espulsi: Marí (U)