SERIE BKT – Perugia -Ternana 3-0, il derby umbro lo vince il Grifo in ricordo di Ilario Castagner

PERUGIA – TERNANA 3-0, IL DERBY UMBRO LO VINCE IL GRIFO IN RICORDO DI ILARIO CASTAGNER

A cura di Marco Foianesi. Il Perugia vince il derby umbro con un secco 3-0 e onora al meglio la figura di Ilario Castagner, indimenticabile allenatore della squadra dei Miracoli che rimase imbattuta per tutta la stagione 1978-79 arrivando seconda dietro al Milan di Gianni Rivera.

Il Perugia attuale sta lottando per non retrocedere, ma questa vittoria assume un valore enorme. Ha vinto lo scontro più sentito della stagione, oltre ad aver ottenuto tre punti pesantissimi ha regalato una gioia enorme al suo straordinario pubblico accorso numeroso che ha incitato la propria squadra con passione e amore.

Mister Castori non ha sbagliato niente. Ha preparato la partita in ogni dettaglio, sfornando una prestazione che sarà ricordata per tanto tempo. Vincere un derby significa che sarai sempre ricordato e considerato ma vincerlo dopo sette anni e con un punteggio così ampio ti porta la gloria eterna.

Primo tempo di studio, di tatticismi, troppo alta la posta in palio, la tensione. La Ternana in verità era passata in vantaggio al 7’ con Partipilo, ma come spesso succede ultimamente alla fere gli veniva annullata la rete dopo il controllo al Var. Il Perugia scosso faceva la partita ma era ancora la Ternana a rendersi pericolosa con Falletti che sprecava due buone occasioni. Solo nel finale il Grifo si rendeva pericoloso con il suo bomber Di Carmine ma due interventi prodigiosi di Iannarelli negavano la rete del vantaggio.

Nella ripresa le squadre si sono allungate, hanno provato a vincere. Al 54’ la partita si sbloccava con Luperini abile a sfruttare una mischia in area su assist dei uno dei migliori in campo, Di Carmine. Pronta era la reazione della squadra di Andreazzoli,prima con Cesar e dopo con Partipolo che sfiorava il palo. Ma al 76’ Lisi serviva un assist a Santoro che con bel tiro rasoterra fissava il punteggio per 2-0. A tempo scaduto il Perugia rendeva questo derby memorabile, arrotondando il punteggio con la doppietta di Luperini. Finiva cosi questo derby umbro, con 3-0 da annali. Una Ternana che esce ridimenzionata, prima sconfitta contro il Perugia per il Presidente che in settimana aveva ribadito la voglia di lasciare e di aver avuto delle offerte. Le sue parole a fine partita sono eloquenti “”Il mio ultimo derby da presidente non è andato benissimo. Dopo sei derby, quattro vinti e due pareggiati, la sconfitta poteva arrivare. Per la gioia dei perugini e di quei ternani che non mi sopportavano e non mi sopportano, ho perso il derby e questa settimana è il caso che io perda anche la Ternana”.

Un Perugia vincente e convincente che ha onorato il suo più grande allenatore di sempre. La notizia della sua scomparsa si era diffusa a fine primo tempo. Il clima sugli spalti era surreale, di incredulità. Si pensava al match, ma tutti i pensieri erano rivolti a quel sorriso di Ilario, quel sorriso che rimarrà scolpito a tutti i tifosi perugini e non solo. Ci lascia all’età di 82 anni, tutto il calcio si unisce al dolore della famiglia.