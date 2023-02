Lutto nel Mondo del calcio, è morto Ilario Castagner

A darne la notizia il figlio Federico, che su Facebook ha postato questo messaggio: “Oggi se ne è andato il sorriso più bello del calcio italiano”.Foto su concessione ASI (Tifo Grifo)

“Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papà…”.

Ilario Castagner: l’ex allenatore aveva 82″. Nato a Vittorio Veneto (Treviso), aveva giocato da centravanti con le maglie di Reggiana, Legnano, Perugia, Prato e Rimini. Da allenatore gli inizi con l’Atalanta precedono il miracolo con il Perugia, prima promosso in Serie A e poi portato al secondo posto nel 1978-79 con una stagione senza sconfitte. Castagner in carriera aveva allenato anche Lazio, Milan in Serie B (raggiungendo la promozione in Serie A) e Inter prima di chiudere nel 1999 proprio al Perugia.