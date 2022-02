Strasimeno, da lunedì nuove quote d’iscrizione

Ancora pochi giorni e scatta il nuovo prezzo per le iscrizioni all’edizione del ventennale della ACEA Ambiente Strasimeno. Da lunedì 21 febbraio il costo di partecipazione alla classica ultramaratona umbra passerà a 60 euro per la 58 km, 50 euro per la maratona, 40 euro per la 34 km, 35 euro per la mezza e 17 euro per la 10 km. E’ pur vero che fino ad oggi sono tantissime le iscrizioni arrivate sfruttando i primi due step, a costi più contenuti e questo vale per tutte le distanze. Ma non solo: fino al 28 febbraio continua l’abbinamento con la Milano City Marathon del 3 aprile, infatti ci si può iscrivere a entrambe le gare (la 34 km per la ACEA Ambiente Strasimeno) a quote superagevolate.

La sfida di Castiglione del Lago è posizionata in calendario per il 13 marzo, giorno nel quale quello che si svolgerà in Umbria sarà un vero e proprio festival del podismo, capace di dare spazio ai più vari tipi di corridore, da chi ama le distanze brevi a chi predilige quelle classiche di maratona e mezza, da chi vuole effettuare un lavoro lungo in previsione di una maratona futura agli specialisti delle ultramaratone. Come sempre, la ACEA Ambiente Strasimeno coinvolgerà tutto il territorio, mantenendo Castiglione del Lago come suo epicentro, ma altre località sono state coinvolte come teatro degli arrivi delle varie distanze (Borghetto di Tuoro sul Trasimeno per la 10 km, Passignano per la mezza, San Feliciano per la 34 km, Sant’Arcangelo per la maratona mentre l’ultra farà un giro completo per tornare a Castiglione). Questo conferma come la ACEA Ambiente Strasimeno sia patrimonio di tutto il territorio, con un impegno in prima linea delle amministrazioni comunali coinvolte, sempre fortemente interessate alla sua effettuazione anche come strumento di promozione turistica, insieme al GAL Trasimeno-Orvietano e alla Regione Umbria.

La gara sarà valida quale 19esima tappa del GP Iuta di ultramaratona ed è inserita nel calendario nazionale Fidal. La partecipazione è subordinata alla presentazione del Green Pass al momento dell’ingresso nelle griglie di partenza. Il via verrà dato dal lungolago di Castiglione alle ore 9:15 per tutte le distanze. Sarà una grande giornata di sport, per festeggiare il ventennale di un evento ormai irrinunciabile per il podismo italiano. Il prossimo 1 marzo la gara verrà ufficialmente presentata alla stampa.