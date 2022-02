Serie A: Roma-Verona 2-2

All’Olimpico, i giallorossi rischiano la sconfitta ad opera del Verona.

Sotto di due reti al 5′ barak e radopio di Tameze al 20′, i giallorossi hano rimontato grazie ai giovani Volpato classe 2003 al 65′ e Bove casse 2002 al 84′.



IL TABELLINO

ROMA-VERONA 2-2

Roma (3-5-2): Rui Patricio ; Karsdorp , Smalling , Kumbulla ; Maitland-Niles (34′ st Bove ), Oliveira (1′ st Veretout ), Cristante , Pellegrini , Vina (1′ st Zalewski ); Felix (17′ st Volpato ), Abraham . A disp.: Fuzato, Mastrantonio, Keramitsis, Diawara, Darboe, Missori. All.: Mourinho

Verona (3-4-2-1): Montipò ; Ceccherini (33′ st Sutalo ), Gunter , Casale (10′ st Depaoli ); Faraoni , Tameze (33′ st Retsos), Ilic , Lazovic ; Barak , Caprari (19′ st Bessa ); Simeone (19′ st Lasagna ). A disp.: Chiesa, Berardi, Coppola, Hongla. All.: Tudor

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 5′ Barak (V), 20′ Tameze (V), 20′ st Volpato (R), 39′ st Bove (R)

Ammoniti: Pellegrini, Oliveira, Karsdorp (R); Casale, Gunter (V)

Espulsi: nessuno

Note: espulso Mourinho (R) per proteste