Milan , Pioli:”non abbiamo giocato la migliore partita””

E’ uno Stefano Pioli che non nasconde la delusione per il pareggio contro la salernitana 2-2.

Cos’ il tecnico rossonero ai icrofoni Sky Sport a fine partita. “Abbiamo commesso ingenuità che abbiamo pagato a caro prezzo. Non abbiamo giocato bene dal punto di vista tecnico, troppo frenetici. Io e i ragazzi siamo delusi, ed è giusto esserlo perché non abbiamo giocato da Milan. Abbiamo fatto errori che solitamente non facciamo. Partita complicata che almeno abbiamo pareggiato, ma dobbiamo fare meglio”.