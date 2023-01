Milan, Pioli:” abbiamo fatto una partita non all’altezza e con troppi errori”

Il Milan sconfitto a Ryad nella finale Supercoppa Italiana (3-0) contro l’Inter. I Rossoneri hanno subito il domio nerazzurro per tutta il match.

“Abbiamo provato a riaprirla, ma abbiamo fatto troppo poco per puntare a qualcosa di meglio” ha commentato il tecnico rossonero a fine partita -. In campo i nerazzurri hanno dominato il match, mentre il Milan ha commesso molti errori: “Non siamo abituati a sbagliare così tanti, poi contro squadre così forti li paghi tutti. Chiaramente non stiamo vivendo il nostro momento migliore, soprattutto a livello mentale”.

Il Milan ha preso nove gol nelle ultime cinque partite, ma i problemi ci sono in ogni reparto: “Abbiamo tante situazioni da sviluppare meglio. Oggi abbiamo preso due gol dov’eravamo ben piazzati, ma non organizzati. Dobbiamo metterci più attenzione, ma tutto il gruppo deve crescere e migliorare”.