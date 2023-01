Mancini sulle dichiarazioni di Dino Baggio:” Bisogna andare con i piedi di piombo in alcune dichiarazioni”

Dino Baggio sfonda! A pochi settimane dalla morte di Gianluca Vialli , l’ex calciatore si era detto preoccupato, , sulle possibili sostanze assunte nell’arco della sua carriera sui campi di calcio, considerate lecite in quegli anni e oggi non più. In una lunga intervista rilasciata a Rainews 24, Baggio ha anche chiarito i suoi dubbi sulle sostanze chimiche che venivano usate nel passato sull’erba dei campi di calcio.

Alle dichiarazione dell’ex calciatore risponde il ct della nazionale Roberto Mancini:””Bisogna andare con i piedi di piombo in alcune dichiarazioni. Non ho idea di quello che è successo e quanto possa aver influito una cosa del genere. Certe cose possono accadere a tutti, dalle persone normali ai calciatori professionisti. Quindi ripeto, bisogna stare attenti quando si rilasciano dichiarazioni del genere”.