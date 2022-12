Serie BKT – due anticipi: Pisa-Brescia 3-0, Reggina – Bari 0-0

Due anticipi della diocettesima giornata Campinato Serie BKT.

PISA –BRESCIA 3-0

Continua la striscia postiva del Pisa, la squadra di D’Angelo centra il tredicesimo risultato utile consecutivo.

All’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani ha battuto il Brescia 3-0 e, tiscani che rafforzano la posizione in zona play-off.

Torregrossa su rigore porta avanti i toscani al 4’ (punito un mani di Van De Looi su un rimpallo in area), al 20’ è invece Gliozzi di testa a firmare il raddoppio. Al 62’ Brescia in dieci , espulso Adorni con il secondo giallo. Gliozzi all’85’ realizza la sua personal doppietta. Brescia scavalcato in classifica dal Pisa e terzo ko nelle ultime quattro partite con Clotet sempre più in bilico.

REGGINA-BARI 0-0

Finisce 0-o allo stadio Granillo il big-match tra Reggina e Bari.

Comincia bene il bari in vantaggio con Dorval al 12’ ìil Var annulla per un tocco di mano dello stesso difensore francese nel corso dell’azione.

La reazione della Reggina non si fa attendere: 34’ tiro di Menez , 43’ slalom di Canotto l’ex Frosinone si allunga troppo la palla nel momento di calciare.

Nella rirpesa Hernani sfiora il vantaggio con un tireo dalla distanza. Al 64’ ancora protagonista il Var e questa volta a farne le spese sono i calabresi che si vedono prima assegnare e poi togliere un rigore per un intervento di Mallamo su Gori. E’ l’ultima emozione, sei minuti di recupero arriva un punto ciascuno.

Sergio Chiaretti