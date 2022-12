Amichevoli: Napoli sconfitto dal Villareal. Pareggio tra Inter e Betis. La Juve batte l’Arsenal 2-0

Il Napoli incass ala prima sconfitta nelle amichevoli dispustate.

NAPOLI – VILLAREAL 2-3

Dopo le vittorie contro Antalyaspor e Crystal Palace, gli azzurri davanti ai propri tifosi stadio Maradona sconfitti dal Villareal 3-2 . Dopo un primo tempo equilibrato, con Osimhen a pareggiare il vantaggio di Capoue, il Submarino Amarillo dilaga nella ripresa: Jackson e Gerard Moreno blindano la vittoria, inutili il rigore di Kvaratskhelia e l’assedio finale.

INTER – BETIS 1-1

Inter mantiene la sua imbattibilità nelle amichevoli che precedono la ripresa della Serie A. Contro il Betis, infatti, arriva un pareggio per 1-1 che ben rispecchia l’assoluto equilibrio della sfida. Succede tutto nel finale: Juanmi trova il vantaggio per gli iberici all’84’, approfittando dell’errore in chiusura di Darmian, che si riscatta pareggiando un minuto più tardi. I nerazzurri torneranno in campo giovedì 22, sfidando la Reggina.

arsenal juventu 0-2

Bella prova offerta dalla Juventus, nonostante una formazione rimaneggiata e svariati giocatori della formazione NextGen in campo, sconfigge 2-0 l’Arsenal all’Emirates. La sfida, dominata dai Gunners nel primo tempo, si sblocca nel recupero: Xhaka devia il cross di Fagioli e beffa Ramsdale. In una ripresa povera d’emozioni, arriva poi il bis di Iling-Junior (91′) con leggera deviazione di Holding, che certifica il successo bianconero sulla capolista della Premier League.