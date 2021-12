Gian Piero Gasperini non l’ha manda giù. la sconfitta interna contro la Roma è un boccone amaro da digerire.

Il tecnico della dea non è d’accordo sul gol annullato . ” Palomino non l’ha toccata, è un autogol di Cristante”. “Ci facciano vedere che Palomino tocca la palla e nessuno parla, altrimenti questa situazione non si può interpretare diversamente ed è una follia – ha aggiunto – Ne va della credibilità del calcio. Gli arbitri vengano a parlare e a metterci la faccia”.