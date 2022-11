Mondiali Qatar 2022 – Le utime

le ultime notizie dal Qatar (aggiornamenti)

Correa non recupera

Joaquin Correa non ha recuperato dall’infortunio muscolare e salterà Qatar 2022. Al suo posto il ct dell’Argentina ha chiamato Thiago Almada, classe 2001 dell’Atlanta United. Niente da fare quindi per Giovanni Simeone, che era tra i pre-convocati di Scaloni.

Amichevole: Portogallo-Nigeria 4-0

Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo ha battuto agevolmente la Nigeria 4-0 oggi a Lisbona, in una amichevole a una settimana dall’esordio ai Mondiali contro il Ghana. Bruno Fernandes ha segnato una doppietta nel primo tempo, poi le reti a fine partita con Gonçalo Ramos e Joao Mario.

Senegal, ufficiale: Mané non recupera, niente Mondiale

Il Senegal ha ufficializzato il forfait di Sadio Mané. La stella del Bayern Monaco dunque non prenderà parte ai Mondiali in Qatar con la sua nazionale.

Amichevole Ghana-Svizzera 2-0

Il Ghana ha battuto 2-0 la Svizzera in un’amichevole giocata ad Abu Dhabi e che per entrambe le nazionali era di preparazione ai Mondiali in Qatar. Le reti delle ‘Black Stars’ sono state segnate nel secondo tempo da Salisu e Semenyo. In campo nella Svizzera il bolognese Aebischer, che nella ripresa e’ entrato al posto di Embolo.

Inghilterra: si ferma Maddison

James Maddison ha saltato la sessione di allenamento dell’Inghilterra a Doha questa mattina a soli quattro giorni dall’esordio in Coppa del Mondo contro l’Iran. I medici inglesi stanno gestendo il carico di allenamento della stella del Leicester, che è uscito zoppicando per un problema al ginocchio nella vittoria delle Foxes in casa del West Ham sabato scorso.

La Francia perde Nkunku, al suo posto Muani

Christophe Nkunku si e’ fatto male in allenamento e dovra’ rinunciare a partecipare ai Mondiali con la Francia. L’attaccante del Lipsia sara’ sostituito da Kolo Muani, in forza all’Eintracht. Lo comunica ufficialmente la Federazione francese: “Didier Deschamps ha deciso di convocare l’attaccante dell’Eintracht Francoforte per sostituire quello dell’RB Lipsia. Il Comitato Medico della Fifa ha approvato il ritiro di Christopher Nkunku per infortunio, Didier Deschamps ha avuto la possibilita’ di chiamare un giocatore per sostituirlo. Il Ct della Nazionale ha deciso di convocare Randal Kolo Muani. L’attaccante dell’Eintracht Francoforte, attualmente in Giappone con il suo club, raggiungera’ la formazione francese giovedi’ mattina a Doha. La Federcalcio francese ringrazia l’Eintracht Francoforte per la collaborazione”.