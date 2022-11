Maldini tra rinnovi e la corsa allo scudetto:” Non possiamo mollare. Alla rirpesa del campionato sarà sfida tra noi e il Napoli

Paolo Maldini parla del campionato Serie A. Secondoil dirigente rossonero : “alla ripresa potrebbere partire un lungo duello-scudetto con il Napoli. (foto Gds – Leonardo Bellafemina)

” Avevamo uan grandissima squadra , il Napoli aveva Maradona” , così paolo malfini ricorda le sfide scudetto tra Milan e Napoli, ci troviamoa 8 punti di distanza dai partenopei – ha aggiunto – , bravi loro ma, non possiamo mollare”.

Maldini ha parlato anche dei rinnovi in casa rossonera, quello di leao e di Bennacer:” Entrambi sono in scadenza nel 2024 e su entrambi la dirigenza sta lavorando con impegno “Nel caso di Leao l’idea era di chiudere prima del Mondiale e non è stato possibile – ha ammesso il dt rossonero a Sky Sport -. Per quanto riguarda Bennacer avremo occasione di parlare con lui e con i suoi agenti in questi giorni”.

Maldini ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: “Abbiamo rinnovato il contratto con un’idea precisa: averlo con noi per il ritiro di Dubai e speriamo in campo a gennaio. Questo è l’obiettivo”.

