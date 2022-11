La Virtus Bologna procede in Eurolega.

La squadra allenata da Scariolo colleziona la terza vittoria nelle ultime quattro partite e passa anche contro il Valencia in casa col netto punteggio di 89-59. Partita non facile sulla carta contro gli spagnoli reduci da tre vittorie consecutive, ma i bolognesi partono forte e amministrano al meglio il vantaggio fino alla sirena: 16 punti per Mickey e 15 per Cordinier.