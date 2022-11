Taylor Fritz vola in semifinale per la prima volta in carriera alle ATP Finals.

L’americano batte Felix Auger-Aliassime con i parziali di 7-6, 6-7, 6-2 e si regala un sabato da sogno contro Novak Djokovic.

Gruppo verde, risultati e classifica

Nadal-Ruud 7-5, 7-5

Fritz-Auger-Aliassime 7-6, 6-7, 6-2

Classifica: Ruud* e Fritz* 2-1, Auger-Aliassime e Nadal 1-2