HP Sport RRT vittorioso con due driver nello slalom 2 Comuni Alatri-Veroli

L’ultima gara della stagione nel frusinate ha visto impegnata la struttura sportiva di HP Sport RRT con quattro dei suoi piloti. Il bilancio della gara è stato più che positivo, visto che Gianluca Fiorella in gara con la sua fida Fiat Uno Turbo si è aggiudicato sia la seconda che la terza manche vincendo la Classe A2000, stessa cosa per “King Dragon” su MINI Cooper S in classe RSTB1.6. Bene anche Zolli che chiudeva la sua gara al secondo posto di Classe N2000.

Sfortunato invece Davide Belli che era costretto ad abbandonare per un problema al differenziale della sua Formula Gloria-Kawasaki. In seno alla struttura sportiva laziale c’è grande soddisfazione per le ottime prestazioni dei suoi driver: “Ogni fine settimana i nostri piloti ci regalano emozioni e successi, anche questa volta due primi posti e un secondo nello slalom in terra frusinate, ancora una volta ha vinto la squadra, grazie all’abnegazione e la professionalità di quanti ci affiancano nei week end e soprattutto, grazie ad una condotta di gara intelligente e all’ottimo lavoro di squadra.