FEDERICA CAPPELLETTI: PER SEMPRE NOI DUE.Le nostre parole d’amore. In libreria dal 30 novembre

Il 9 dicembre 2020 tutt’Italia piangeva, attonita, Pablito. A un anno dalla sua morte, Federica

ridà vita al loro amore, in un dialogo senza tempo. Prefazione di WALTER VELTRONI













FEDERICA CAPPELLETTI è giornalista e scrittrice. Ha collaborato con “La Nazione” e “Il Giorno”, è autrice

di Razza Juve (Libri Scheiwiller, 2003) grazie al quale ha conosciuto Paolo Rossi. Con lui successivamente ha

firmato diversi libri: 1982 e Quanto dura un attimo.

Laureata in Lettere Moderne e in Scienze della Comunicazione, con il marito ha fondato la Paolo Rossi Academy,

con l’obiettivo di individuare talenti senza trascurare l’impegno scolastico.



«Amore mio, il tempo è un bene prezioso. La vita corre veloce

e l’auspicio è che il nostro tempo possa trasformarsi in un lento

treno a vapore.»

Paolo

«Mi fai piangere e ballare sotto le stelle! E, se dovessimo

incontrarci anche stanotte, abbracciami forte e non lasciarmi

mai più.»

Federica



Tutti ricordano Paolo Rossi, l’esile e pallido Pablito che

nell’82 fece impazzire l’Italia. Non tutti invece sanno che,

in una vita trascorsa fra gioie e tempeste, cadute e rinascite,

Paolo trovò davvero se stesso in una potentissima storia

d’amore, con Federica, una giornalista incontrata per caso

alla presentazione di un libro. Prima ci furono intesa e complicità

assolute, poi seguirono il matrimonio, la magia di ogni giorno,

la nascita delle figlie. Ma tutto questo era destinato a essere

devastato, all’improvviso, da una malattia tanto spietata quanto

inesorabile.

L’Italia ha pianto, attonita, Pablito. Lo stesso ha fatto Federica

che oggi, ancora incredula, ridà vita al loro amore in un dialogo

senza tempo in cui si alternano il suo racconto e le lettere

originali che lui le ha scritto negli anni. Sono parole toccanti

che permettono di scoprire il lato più personale di Paolo Rossi,

e insieme svelano il senso profondo del vivere. Che è amare,

rispecchiarsi nell’altro e generare felicità.









CARTONATO CON

SOVRACCOPERTA



14,2 x 21,7 CM PP 228 € 17,00