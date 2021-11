Alle Apt Finals di Torino il solito Djokovic batte il russo Andrey Rublev e vince in due set col punteggio di 6-3, 6-2.

Per il numero 1 del mondo è ufficiale la qualificazione alla semifinale con il primato nel girone. Nello stesso gruppo, vittoria anche per Casper Ruud 1-6, 6-3, 6-4 su Cameron Norrie: il norvegese può ancora sognare mentre la riserva di Tsitsipas (ritiratosi per infortunio) è già eliminata.