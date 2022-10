Serie A: Sampdoria – Roma 0-1. Pellegrini su calcio di rigore

Nella decima giornata di Serie A, la Roma batte 1-0 la Sampdoria, giallorossi che salgono a quota 22 al quarto posto in classifica. Domenica sera all’Olimpico il match contro la capolista Napoli.

A Marassi nel postocipo della decima giornata , decide il rigore provocato dal fallo di mano di Ferrari, reclamato dai giallorossi e rivisto al VAR, e concesso da Di Bello.Dal dischetto Pellegrini trasforma al 9′. Prima sconfitta per Stankovic sulla panchina blucerchiata, liguri ultini in classifica a quota 3 punti.

Non è stata gradita la presenza in tribuna dell’ex presidente Massimo Ferrero fischiato dai tifosi e quasi a contatto con alcuni di essi , è allontanato per precauzione dalla tribuna dalle forze dell’ordine ,

IL TABELLINO

SAMPDORIA-ROMA 0-1

Sampdoria (4-4-2): Audero ; Bereszynski , Ferrari , Colley , Augello (1′ st Murru ); Leris (1′ st Pussetto ), Rincon (14′ st Verre ), Villar , Djuricic (29′ st Sabiri ); Gabbiadini (14′ st Quagliarella ), Caputo . A disp.: Contini, Amione, Conti, Vieira, Yepes, Trimboli. All.: Stankovic

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio ; Mancini , Smalling, Ibañez ; Zalewski (39′ st Karsdorp), Camara (23′ st Matic ), Cristante , El Shaarawy (29′ st Spinazzola ); Pellegrini ; Belotti (39′ st Bove), Abraham (23′ st Zaniolo ). A disp.: Boer, Svilar, Shomurodov, Viña, Volpato, Tripi, Tahirovic. All.: Mourinho

Arbitro: Di Bello

Marcatore: 9′ rig. Pellegrini

Ammoniti: Ibañez (R), Rincon (S), Stankovic (S), Verre (S), Pellegrini (R), Pussetto (S), Colley (S), Zaniolo (R)