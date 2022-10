Marcel Jacobs sabato a Bibbione per “coloriamoci di sport”

Il campione olimpico sarà ospite allo stadio comunale della rassegna dedicata ai giovani e allo sport organizzata dal Comune di San Michele al Tagliamento

Marcell Jacobs a Bibione (Venezia) per “Coloriamoci di Sport”. Nella mattinata di sabato 22 ottobre, allo stadio comunale, il fuoriclasse della velocità azzurra incontrerà i giovani del territorio, in occasione dell’evento pensato dall’amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento per avvicinare bambini e ragazzi alla pratica sportiva.

La presenza di Jacobs a Bibione è stata resa possibile dalla disponibilità del Gs Fiamme Oro Padova, società del campione olimpico dei 100 metri, e dalla presenza a “Coloriamoci di Sport” di ATL-Etica San Vendemiano, realtà impegnata nella promozione dell’atletica leggera e della footbike, che opera nel Trevigiano e nel Veneziano.

“Ringraziamo il presidente del Gs Fiamme Oro, Francesco Montini, e il Coordinatore del Centro Nazionale Fiamme Oro Settore Atletica Leggera, Sergio Baldo, per aver consentito la presenza di un grande campione di sport e di vita – ha commentato il sindaco di San Michele al Tagliamento, Flavio Maurutto -. Ringraziamo anche ATL-Etica per aver fatto da tramite. Il carisma di Jacobs e il racconto delle sue imprese saranno di ispirazione per chi pratica l’atletica leggera, per i curiosi verso questa disciplina e per tutti gli appassionati di sport in senso più ampio”.

Jacobs incontrerà gli alunni delle scuole primarie e i loro insegnanti nel quadro di una giornata pensata per favorire la conoscenza delle realtà sportive del territorio da parte dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie.

Dopo aver presenziato a “Coloriamoci di Sport”, il fuoriclasse azzurro si sposterà presso la Delegazione Comunale di Bibione per premiare i partecipanti alle gare sprint del Campionato Italiano Footbike, in programma nella stessa mattinata di sabato 22 ottobre, dalle 9 alle 11.30, nell’area di Piazza Mercato. Il campionato nazionale, abbinato all’ultima tappa della Coppa Europa, proseguirà per il resto della giornata e domenica 23 ottobre, con le gare Criterium, Relay ed Endurance.

Ad aprire ufficialmente la rassegna, venerdì 21 ottobre, il convegno “Turismo, sport: inclusione e sostenibilità” che si terrà presso l’Hotel Savoy, nel quale verrà approfondito il Progetto Autista Footbike, iniziativa sostenuta dalla FIFB (Federazione Italiana Footbike) in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento e il Consorzio di Promozione Turistica Bibione Live, che promuove la pratica della footbike da parte dei bambini autistici.

