ISION DISTRIBUTION e WILDSIDE presentano: Gigi Riva nel nostro cielo un rombo di tuono

Scritto e diretto da RICCARDO MILANI.Una produzione WILDSIDE, società del gruppo FREMANTLE e VISION DISTRIBUTION In collaborazione con Sky con il sostegno di REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION COMUNE DI CAGLIARI FONDAZIONE DI SARDEGNA CAGLIARI CALCIO

con

LUIGI RIVA

ENRICO ALBERTOSI ADRIANO REGINATO

BEPPE TOMASINI PIERLUIGI CERA

COMUNARDO NICCOLAI RICCIOTTI GREATTI

SERGIO GORI ANGELO DOMENGHINI

GIANFRANCO ZOLA GIANFRANCO MATTEOLI

NICOLO’ BARELLA GIANLUIGI BUFFON

ROBERTO BAGGIO MAURO RIVA

MASSIMO MORATTI SANDRO MAZZOLA

MARIO GUERRINI STEFANO ARRICA

CRISTIANO DE ANDRE’ GIOVANNI CARRONI

OLIVIERO SALVAGO ALESSANDRO CAMBA

MASSIMO SARDANA ROLANDO SORDO

STEFANO ROCCA GIACOMO DEIANA

RENATO BELTRAMME LUCIANO RULLO

PIERO MARONGIU ANTONELLO MADEDDU

ANTONIO MARCHI GIAMPIERO PODDIE

GIANANDREA CONTINI ENEA FELICE CARFAGNA

PEPPINO COSSU e SALVATORE GARAU

DELIO CONTI

TIAGO RUZZI e VALERIA DI BARTOLOMEO

GIOVANNI LADU

MARIO, ENRICO, ROBERTO, GIOVANNI, DOMENICO

di OVODDA

MARIANGELA MARINI e MARIA GRAZIA MESINA

BACHISIO BANDINU MICHELA ALAI

MAMUTHONES DI MAMOIADA TENORE MURALES

TENORE SUPRAMONTE TENORE MIALINU PIRA-BITTI

TENORE DI NEONELI TENORE REMUNNU ‘E LOCU DI BITTI

distribuito da

dal 7 novembre nei cinema della Sardegna

e subito dopo in tutta Italia.

crediti non contrattuali

SINOSSI

“Quella di ‘NEL NOSTRO CIELO UN ROMBO DI TUONO’ non è una storia qualsiasi: è la storia di Gigi Riva, un campione e un uomo vero. La vita di Riva è stata caratterizzata dal rigore morale ed etico di un uomo che ha affermato con forza che non tutto si può comprare. Un uomo con un legame indissolubile con una terra e il suo popolo, la Sardegna. “NEL NOSTRO CIELO UN ROMBO DI TUONO” racconta la coerenza e il coraggio con i quali Riva ha sempre vissuto, credendo in valori autentici.

E raccontare Riva vuol dire anche raccontare un pezzo importante della storia del nostro Paese”.

Riccardo Milani

In questo progetto non ci sono attori che lo rappresentano, non ci sono voci narranti che raccontano la sua storia. Ci sono lui, le sue storie, le sue verità, i suoi ex compagni di squadra del Cagliari dello scudetto – l’anno in cui il Cagliari è stato più forte di ogni altra squadra – la gente di Sardegna che ha ripagato per sempre il suo affetto e la sua coerenza.