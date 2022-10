European Handy Bridgestone Cup, Malagol

In sella alla sua BMW S1000 RR, ha chiuso la pratica già sabato 15 in gara 1

A Jerez, Emiliano ha vinto il titolo nella classe 1000 precedendo il ceco Horky

Eccolo il pensiero che diventa azione. Emiliano Malagoli ha estratto dal “cilindro interiore” anche le sue doti di mental coach: “Volevo chiudere la pratica già il sabato (15 ottobre, ndr) per festeggiare senza patemi il mio compleanno di domenica”. Detto, fatto.

A Jerez de la Frontera, nella terza e ultima tappa dell’European Handy Bridgestone Cup, il campionato europeo di motociclismo paralimpico patrocinato da FIM Europe, il 47enne di Montecarlo ha vinto il titolo nella classe 1000cc. già al termine di Gara 1. In sella alla sua BMW S1000 RR, supportato da BMW Motorrad Italia, gli sarebbe bastato arrivare davanti al diretto inseguitore, Martin Horky (Rep. Ceca), che distava 25 punti, per vincere matematicamente. E così è stato: da metà gara Malagoli ha spinto riuscendo a precedere di qualche secondo il ceco che ha staccato in classifica generale di 26 punti sulle sei gare di campionato disputate (gli altri due appuntamenti si sono tenuti a Le Mans, in Francia, e a Spa-Francorchamps, in Belgio).

Il Team

Una – anzi “la” – freccia azzurra nell’arco tedesco: “La BMW S1000RR, con cui corro, durante gli ultimi anni mi ha permesso di crescere molto come pilota. Il feeling è ottimo grazie anche al mio Team – Cristian Valentini, meccanico, e Simone Casaroli, ingegnere elettronico – che in ogni gara riesce a trovare la soluzione migliore per il mio stile di guida. Sono molto felice di aver portato il titolo in Italia, penso possa essere una grande motivazione per tutti gli altri ragazzi con disabilità che sognano un giorno di tornare a correre in moto ad alti livelli”.

Azzeccata anche la scelta di rinunciare al campionato italiano, di cui era campione uscente, per dedicarsi all’Europeo e riscattare la sfortunata stagione passata: “Le due vittorie a Le Mans sono state determinanti per poter amministrare il vantaggio nelle gare successive” ha sottolineato Emiliano che guarda già al futuro: “L’11 novembre sarò in Eicma, al Salone del ciclo e del motociclo, nei padiglioni della Fiera Milano-Rho, per le premiazioni del campionato italiano. In quell’occasione annuncerò i miei progetti per il 2023”.

Il,podio