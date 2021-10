Serie A risultati 8^ giornata

Nell’ottavo turno di Serie A vittoria del Napoli sul Torino , grazie al gol di Osimhen all’81’. Il Milan tiene il passo e batte il Verona . Vittoria della Juve sulla Roma. Tris della Lazio all’Inter, bene l’Atalanta con il poker a Empoli.

DOMENICA 17 OTTOBRE ORE 18.00

JUVENTUS-ROMA 1-0

MARCATORE: 16’ Kean

DOMENICA 17 OTTOBRE ORE 18.00

NAPOLI-TORINO 1-0

MARCATORI: 81′ Osimhen

DOMENICA 17 OTTOBRE ORE 15.00

UDINESE-BOLOGNA 1-1

MARCATORI: 67’ Barrow (B), 82’ Beto (U)

DOMENICA 17 OTTOBRE ORE 15.00

GENOA-SASSUOLO 2-2

MARCATORI: 18’ Scamacca (S), 21’ Scamacca (S), 27’ Destro (G), 90’ Vasquez (G)

DOMENICA 17 OTTOBRE ORE 15.00

EMPOLI-ATALANTA 1-4

MARCATORI: 11’ Ilicic (A), 26’ Ilicic (A), 30’ Di Francesco (E), 49’ aut. Viti (A), 89’ Zapata (A)

DOMENICA 17 OTTOBRE ORE 12.30

CAGLIARI-SAMPDORIA 3-1

MARCATORI: 4’ Joao Pedro (C), 74’ Caceres (C), 82’ Thorsby (S), 90+4′ Joao Pedro (C)

SABATO 16 OTTOBRE ORE 20.45

MILAN-VERONA 3-2

MARCATORI: 7′ Caprari, 24′ Barak (rig.), 60′ Giroud, 76′ Kessié (rig.), 78′ Gunter (aut.)

SABATO 16 OTTOBRE ORE 15.00

SPEZIA-SALERNITANA 2-1

MARCATORI: 39’ Simy (S), 51’ Strelec (SP), 76’ Kovalenko (SP)

SABATO 16 OTTOBRE ORE 18.00

LAZIO-INTER 3-1

MARCATORI: 12′ rig. Perisic (I), 64′ rig. Immobile (L), 81′ Felipe Anderson (L), 91′ Milinkovic-Savic (L)

CLASSIFICA

Napoli 24

Milan 22

Inter 17

Roma 15

Atalanta 14

Lazio 14

Juventus 14

Fiorentina 12

Bologna 12

Empoli 9

Udinese 9

Verona 8

Torino 8

Sassuolo 8

Spezia 7

Sampdoria 6

Cagliari 6

Genoa 6

Venezia 5

Salernitana 4

Prossimo turno 9^ Giornata

Sabato 23 ottobre

Ore 15.00, Salernitana-Empoli

Ore 18.00, Sassuolo-Venezia

Ore 20.45, Bologna-Milan

Domenica 24 ottobre

Ore 12.30, Atalanta-Udinese

Ore 15.00, Fiorentina-Cagliari

Ore 15.00, Verona-Lazio

Ore 18.00, Roma-Napoli

Ore 20.45, Inter-Juventus