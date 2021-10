Rugby , serie A. I risultati

È cominciata la Serie A 2021-22, che ha visto disputarsi i primi incontri di questa stagione. Unico match non giocato è stato quello del girone 1 tra Parabiago e Alghero. Per il resto, la Serie A ha visto delle partite molto tirate, come il 23-23 tra Petrarca e Verona e il 32-28 di Casale contro Tarvisium nel girone 2.

Vittorie anche per Promotica, CUS Torino e Milano nel girone 1, Valsugana, Vicenza e – come detto Casale – nel girone 2 (mentre è arrivato un pari anche tra Rugby Paese e Valpolicella) e per Pesaro, Romagna, Perugia e Capitolina nel girone 3.

Di seguito, tutti i risultati della prima giornata di Serie A 2021-22

Girone 1

Promotica SPA – CUS Genova 45-12

Rugby Parabiago – Amatori Rugby Alghero (Non disputata)

CUS Torino – Tkg Group VVI Rugby Torino 36-17

Rugby Milano – Pro Recco 33-3

Riposa: Biella Rugby Club

Girone 2

Petrarca – Verona 23-23

Valsugana Padova – Borsari Badia 24-12

Casale – Botter Ruggers Tarvisium 32-28

Vicenza – Udine 50-5

Rugby Paese – Valpolicella 16-16

Girone 3

Civitavecchia – Pesaro 14-29

Romagna – Napoli Afragola 22-14

Cavalieri Union – Perugia 27-34

Rugby Capitolina – Noceto 30-5

Riposa: Amatori Rugby Catania