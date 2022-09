SERIE B:Ternana-Perugia 1-0. Decide Partipilo

(di Stefano Giovagnoli) -PARTIPILO DECIDE IL DERBY DI ANDATA. TERNANA VITTORIOSA 1 A 0. AL PERUGIA IL RAMMARICO DI AVERE SBAGLIATO UN CALCIO DI RIGORE CON DI CARMINE. PER LUCARELLI LA MENTALITA’ E’ QUELLA VINCENTE “NON HO VISTO MAI I RAGAZZI TOGLIERE IL PIEDE SU OGNI CONTRASTO LOTTANDO SU OGNI PALLONE”. CASTORI SE LA PRENDE CON LA REAZIONE DELLA SQUADRA DOPO IL GOALSUBITO. “SAREBBE DOVUTA ESSERE PIU’ VIOLENTA, PIU’ FORTE, POCA INCISIVITA’ NONOSTANTE LA PRESSIONE NELLA META’ CAMPO DELLA TERNANA”.(Foto: la curva rossoverde)

Il derby è andato alla Ternana anche questa volta con il punteggio di 1 a 0.

Primo tempo combattuto, che ha vissuto di “fiammate” ed anche di qualche buona occasione da una parte e dall’altra. La migliore sui piedi di Di Carmine, che ha “gettato alle ortiche “ un calcio di rigore ipnotizzato da un bravo Iannarilli, ma calciato male dall’attaccante del Perugia non dando forza alla conclusione.

Partipilo si è fatto trovare pronto all’appuntamento con il pallone per decidere il primo tempo con opportunismo alle spalle dei difensori biancorossi come “ciliegina sulla torta” preparata da Palumbo con il cross su un calcio di punizione.

E’ stata poi anche la rete decisiva perché il secondo tempo dei biancorossi ha trovato qualche buona opportunità, ma è stato arginato dalla difesa rossoverde.

Le due squadre erano comunque in ripresa prima del derby dopo un inizio di campionato complicato merito della vittoria in trasferta della Ternana a Parma in rimonta e dell’importante successo casalingo biancorosso contro l’Ascoli.

“Vorremmo tutta la città al nostro fianco – aveva sentenziato Cristiano Lucarelli nella conferenza stampa pre match – vogliamo fare una partita di grande coraggio e cuore, che sia di soddisfazione per l’intera tifoseria”.

Le intenzioni del mister livornese erano quelle di proporre una formazione emotivamente, fisicamente e caratterialmente all’altezza della situazione al cospetto di un undici muscolare come quello guidato da Fabrizio Castori.

Qualche problema di formazione c’era perché sono fuori Bodgan, Falletti e Pettinari, Mantovani ha vinto il ballottaggio in difesa con Diakite’, recuperati Favilli e Partipilo regolarmente in formazione titolare a guidare l’attacco.

“Sarà una grande battaglia fisica – aveva annunciato Lucarelli – ecco perché aveva chiamato in causa la tenuta mentale della squadra in miglioramento dopo la vittoria a Parma. “Dovremmo affidarsi alle transizioni ad iniziare dalle palle intercettate dove per altro la squadra è al primo posto in serie B. Nel gioco, poi, servirà avere pazienza”, tutti gli auspici del mister livornese nel pre derby e, con il senno di poi, non si può dire che avesse torto, visto il sacrificio della squadra in difesa e nell’intercettare i palloni, ma la transizione è stata molto imprecisa.

E veniamo alla partita: il primo tiro in porta è stato di Di Carmine, rimpallato dalla faccia di Capuano. Applausi per il colpo di testa sopra la traversa di Partipilo su invito di Corrado, tiro di Bartolomei con Iannarilli proteso alla parata in tuffo.

Contatto tra Coulibaly e Casasole in area della Ternana al 25’, che l’arbitro ha punito con il calcio di rigore in favore del Perugia dopo un consulto al var.

Alla battuta si è presentato Di Carmine, che ha cercato di piazzare alla sinistra di Iannarilli, bravo nell’andare nella giusta direzione parando il tiro dell’attaccante.

Replica della Ternana nell’area opposta con un colpo di testa al 29’ di Partipilo sotto porta respinto sulla linea dalla coppia Dell’Orco – Gori.

Le due squadre si sono “punzecchiate” con qualche buona occasione da una parte e dall’altra come la conclusione di Di Tacchio al 36’, che ha fatto la “barba al palo” dopo una serie di batti e ribatti in area di rigore biancorossa.

Allo scadere del primo tempo la Ternana è passata in vantaggio con la “zampata” vincente di Partipilo al 47’ sotto la traversa dopo un cross di Palumbo su punizione, che lo “pescato” a centro area nella posizione più favorevole.

Nel secondo tempo c’è stata ancora un’occasione per Partipilo in apertura al 4’ , che ha incrociato debolmente peccando di egoismo, servito da Palumbo.

La pressione maggiore è stata quella del Perugia con la Ternana protesa alla difesa ad oltranza, ma efficace ed ordinata ad uscire dalla propria area di rigore.

Ha provato spesso a ribaltare il fronte, ma c’è stata molta imprecisione.

Perugia più volte insidioso al cospetto di una Ternana, che ha arretrato troppo il baricentro. Melchiorri è andato al cross ed Olivieri è stato anticipato dal difensore.

Palla goal anche per Cassata della Ternana, ma il tiro è stato rimpallato.

Le parole di Cristiano Lucarelli: “l’unico mio merito è quello di avere mentalizzato la squadra su questa partita. Sapevo che la gara non sarebbe stata bella, ma i ragazzi hanno saputo fare quello che avevo chiesto andando a lottare su ogni pallone per poi vincere su un episodio. Nel secondo tempo abbiamo sofferto. Questa necessità di fare risultato ci toglie un po’ di spensieratezza.

Ho visto i ragazzi non togliere mai il piede su ogni contrasto. Anche grazie al nostro mental coach abbiamo potuto gestire la situazione con una maggiore serenità sintomo di una unità del gruppo”.

Parla anche Fabrizio Castori, allenatore del Perugia: “Mi aspettavo una reazione diversa nel secondo tempo dopo il goal preso nei minuti di recupero del primo.

Mi aspettavo una reazione più violenta, più forte dove siamo stati poco incisivi pur giocando nella metà campo della Ternana dove ci siamo fatti anticipare”

TERNANA-PERUGIA 1-0

Il Tabellino

TERNANA (4-3–2-1): Iannarilli, Coulibaly (19’ st. Cassata), Sorensen, Palumbo (31’ st. Celli), Mantovani, Di Tacchio, Favilli (39’ st. R, Moro), ), Capuano, Partipilo (39’ st. Donnarumma), Agazzi, Corrado (31’ st. Diakite’). All. C. Lucarelli

PERUGIA (3-5-1-1): Gori, Rosi (25’ st.Olivieri), Luperini, Dell’Orco, Bartolomei, Paz (12’ st. Beghetto), Di Carmine (20’ st. Melchiorri), Casasola, Santoro (12’ st. Strizzolo), Kuan, Sgarbi.All. F. Castori

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi

ASSISTENTI: Mauro Vivenzi (Brescia); Sergio Ranghetti (Chiari)

IV UFFICIALE: Alessandro Di Graci (Como)

VAR: Eugenio Abbattista (Molfetta); Stefano Alassio (Imperia)

MARCATORI: 47’ pt. Partipilo (Ternana)

AMMONITI: Coulibaly (Ternana); Partipilo e Agazzi (Ternana)

Strizzolo e Casasola (Perugia)

Note: ammoniti i due allenatori C. Lucarelli (Ternana); F. Castori (Perugia)

Al 27’ Iannarilli ha parato un calcio di rigore a Di Carmine

RECUPERO: 2’ pt.; 5’ st.

ANGOLI: 5 a 5

SPETTATORI: 11.828 (di cui 500 ospiti e 1.723 abbonati)

Incasso: 139.333 euro