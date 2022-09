Scalvini gol! Roma- Atalanta 0-1

Nella 7a giornata di Serie A, grande colpo dell’Atalanta che batte 1-0 la Roma . Dea in in vetta alla classifica.

All’Atalant abasta un solo tiro in prta che vale tyre punti e il primo posto in classifica , in attesa della sfida di stasera tra Milan e Napoli.

Il giovane difensore beffa Ruoi Patricio con un tiro dal limite dell’area al 35′ del primo tempo.

Giallorossi, senza Dybala, diverse occasioni, ma Abraham non è in giornata e si divora un gol a tu per tu con Sportiello. La ripresa è monologo dei padroni di casa, ma il muro bergamasco resiste. Espulso Mourinho per proteste.

IL TABELLINO

ROMA-ATALANTA 0-1

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (42′ st Zalewski), Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic (22′ st Belotti), Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham (34′ st Shomurodov). A disp: Boer, Svilar, Vina, Camara, Bove, Volpato, Tripi, Faticanti. All.: Mourinho

Atalanta (3-4-2-1): Musso (8′ Sportiello); Toloi, De Roon, Demiral; Hateboer, Scalvini (1′ st Okoli), Koopmeiners, Maehle; Pasalic (29′ st Lookman), Ederson (43′ st Malinovskyi); Hojlund (1′ st Muriel). A disp.: Rossi, Boga, Ruggeri, Soppy. All.: Gasperini

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 35′ Scalvini (A)

Ammoniti: Maehle (A), Toloi (A), Hateboer (A), Demiral (A), De Roon (A), Koopmeiners (A), Malinovskyi (A)

Espulsi: All’11 st Mourinho (R) per proteste